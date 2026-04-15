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Reifenwechsel
© Getty

Aufgepasst!

Diese Regeln für Autofahrer gelten ab heute

15.04.26, 09:20
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Ab Mitte April gelten wieder andere Regeln.

Am 15. April endet die situative Winterausrüstungspflicht im Straßenverkehr. Mit dem Wechsel auf Sommerreifen kann man sich aber ruhig Zeit lassen: Der ÖAMTC empfiehlt erst bei konstant anhaltenden Temperaturen im zweistelligen Bereich den Umstieg.

Liegt die Profiltiefe der Winterreifen am Ende der Saison knapp am erlaubten Minimum von vier Millimetern, sollten diese im nächsten Winter nicht mehr zum Einsatz kommen. "Man kann 'alte' Winterreifen auch durchaus noch einige Zeit 'zu Ende fahren' und damit die Sommerreifen schonen. Spätestens bei sommerlichen Temperaturen jenseits der 25 Grad baut der Winterreifen aufgrund der weichen Mischung aber deutlich ab - dann sollten Sommer- oder Ganzjahresreifen aufgezogen werden", erklärte ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl.

Bei der Verwendung von Ganzjahresreifen erspare man sich das zweimalige Wechseln im Jahr, eventuelle Reifendepotgebühren oder das eigenständige Lagern im Keller. Geeignet seien sie mit Einschränkungen: "Wenn man überwiegend im Flachland oder im urbanen Raum unterwegs ist und selten mit Eis und Schnee konfrontiert wird, sind Ganzjahresreifen durchaus eine Option", meinte der Fachmann.

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