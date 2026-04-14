Autohersteller erhält Patent für Toilette unter dem Sitz

Der chinesische Autohersteller Seres hat nun ein Patent für eine Toilette unter dem Fahrzeugsitz. Ob die Idee in den Serienfahrzeugen landen wird, ist derzeit noch fraglich.

Wer einmal stundenlang in einem Stau gestanden ist, der hat sich vielleicht eine Toilette in seinem Auto gewünscht. Diesen Wunsch hat sich schon 1954 der US-amerikanische Geschäftsmann Joseph Mascuch erfüllt. Er ließ sich in seinem Rolls-Royce Silver Wraith eine Toilette mit vergoldetem Sitz einbauen. Nun folgt der chinesische Autohersteller Seres mit einem Patent zu dieser Idee.

Sie haben ein Toilettensystem direkt unter dem Fahrzeugsitz auf der hinteren Bank verbaut. Im Notfall kann die Toilette auf Schienen unter dem Sitz hervorgezogen werden. Wenn das Geschäft erledigt ist, verschwindet die Toilette wieder unter dem Sitz. Wo die Notdurft landet, geht laut der Seite "Sanyan Tech" nicht hervor.

Bekannter chinesischer Autohersteller

In China sorgt das Patent aktuell für Belustigung und Diskussionen. Ob das Patent wirklich in Serienfahrzeugen landen wird, ist derzeit nicht absehbar. Vor allem die psychologischen Hürden, sein privates Geschäft auf einem ganz kleinen Raum zu verrichten, könnten viele Kunden abschrecken.

© Seres

Für das Patent ist der chinesische Hersteller Seres verantwortlich. Sie bauen gemeinsam mit Huawei die Aito-Fahrzeuge. Das Patent wurde schon im Jahr 2025 eingereicht. Am 10. April wurde dieses Seres zugesprochen.