Neue Passkontrolle sorgt für Chaos am Flughafen

100 Passagiere mussten bei einem EasyJet-Flug von Mailand nach Manchester zurückbleiben. Am Flughafen Linate herrschte Chaos.

Seit dem 10. April müssen alle Reisenden aus Nicht-EU-Staaten sich im Entry/Exit System (EES) der EU registrieren. Im automatisierten IT-System müssen sich auch Briten anmelden. Das neue System sorgte am Wochenende gleich für chaotische Zustände am Flughafen Linate in Mailand.

Laut der britischen Zeitung "Daily Mail" blieben rund 100 Passagiere eines EasyJet-Flugs nach Manchester zurück. Der Grund: Das Flugzeug konnte nicht länger auf die fehlenden Gäste warten. Eine glückliche Passagierin, die es an Bord schaffte, berichtete, dass nur etwa 30 Leute im Flugzeug saßen.

"Zugang zur Passkontrolle komplett verweigert"

Vicky Chapman musste in Mailand zurückbleiben. Sie wollte mit ihrer Familie nach Manchester zurückfliegen. Gegenüber dem "Liverpool Echo" erzählte Chapman: "Wir waren mehr als früh genug am Flughafen und um 9.30 Uhr am Gate, aber uns wurde der Zugang zur Passkontrolle komplett verweigert." Sie gelten als "nicht erschienen", da sie nicht rechtzeitig am Gate erschienen waren. Die neue Passkontrolle sorgte für das Problem.

Die Mutter erklärte: "Drei Stunden lang seien sie von einer Stelle zur nächsten geschickt worden und niemand habe geholfen." Die Lage am Flughafen war eine Katastrophe: "Es war so heiß am Flughafen, dass sich einige Menschen übergeben mussten und andere kurz davor waren, ohnmächtig zu werden. Uns wurde gesagt, dass wir frühestens am Dienstag zurückfliegen können und nach Gatwick müssen. Wir mussten eine Airbnb-Unterkunft aus eigener Tasche zahlen."

Neues Einreisesystem

Wie "Daily Mail" berichtet, soll EasyJet ihren Kunden vorab über das neue EES informiert haben. Sie haben ihren Gästen geraten, mehr Zeit einzuplanen.

Das Entry/Exit System (EES) ist ein automatisiertes IT-System der EU. Reisende aus Nicht-EU-Staaten müssen dort seit dem 10. April 2026 registriert sein. Die schrittweise Einführung begann schon ab dem 12. Oktober 2025. Mit dem neuen System soll die manuelle Passstempelung durch die digitale Erfassung biometrischer Daten (Gesichtsbild, Fingerabdrücke) bei der Ein- und Ausreise im Schengen-Raum ersetzt werden.