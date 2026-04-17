Panik im Ferienflieger: Ryanair-Jet musste evakuiert werden

Alarm am Flughafen Palma de Mallorca: Kurz nach der Landung eines Ryanair-Flugs aus Nürnberg kommt es zu einem Brandvorfall. Die Maschine wird umgehend geräumt, Einsatzkräfte sind sofort im Großeinsatz.

Gegen 10 Uhr schlug die Crew des Fliegers Alarm und informierte den Tower über Rauch bzw. Feuer an Bord. Daraufhin wurde am Flughafen Son Sant Joan umgehend der Notfallplan ausgelöst, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Das Flugzeug wurde rasch von der regulären Position weggebracht und in einen gesicherten Bereich geleitet, während Feuerwehr und Rettungskräfte anrückten.

Passagiere werden in Sicherheit gebracht

Sowohl die Flughafenfeuerwehr als auch Einsatzkräfte aus Palma rückten mit mehreren Fahrzeugen aus. Zeitgleich begann die Evakuierung der Reisenden. Nach ersten Angaben blieb der Zwischenfall ohne Verletzte.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell eindämmen. Bereits etwa eine halbe Stunde nach dem Alarm wurde Entwarnung gegeben. Wie es unmittelbar nach der Landung zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und wird untersucht.

Déjà-vu am Flughafen

Der Vorfall erinnert an ein ähnliches Ereignis aus dem Vorjahr: Auch damals musste ein Ryanair-Flug wegen eines Feueralarms geräumt werden. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, allerdings wurden bei der damaligen Evakuierung 18 Menschen leicht verletzt.