Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
ryanair
© Getty Images (Symbolbild)

Feuer-Alarm

Panik im Ferienflieger: Ryanair-Jet musste evakuiert werden

17.04.26, 13:40
Teilen

Alarm am Flughafen Palma de Mallorca: Kurz nach der Landung eines Ryanair-Flugs aus Nürnberg kommt es zu einem Brandvorfall. Die Maschine wird umgehend geräumt, Einsatzkräfte sind sofort im Großeinsatz. 

Gegen 10 Uhr schlug die Crew des Fliegers Alarm und informierte den Tower über Rauch bzw. Feuer an Bord. Daraufhin wurde am Flughafen Son Sant Joan umgehend der Notfallplan ausgelöst, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Das Flugzeug wurde rasch von der regulären Position weggebracht und in einen gesicherten Bereich geleitet, während Feuerwehr und Rettungskräfte anrückten.

Passagiere werden in Sicherheit gebracht

Sowohl die Flughafenfeuerwehr als auch Einsatzkräfte aus Palma rückten mit mehreren Fahrzeugen aus. Zeitgleich begann die Evakuierung der Reisenden. Nach ersten Angaben blieb der Zwischenfall ohne Verletzte.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell eindämmen. Bereits etwa eine halbe Stunde nach dem Alarm wurde Entwarnung gegeben. Wie es unmittelbar nach der Landung zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und wird untersucht.

Déjà-vu am Flughafen

Der Vorfall erinnert an ein ähnliches Ereignis aus dem Vorjahr: Auch damals musste ein Ryanair-Flug wegen eines Feueralarms geräumt werden. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, allerdings wurden bei der damaligen Evakuierung 18 Menschen leicht verletzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen