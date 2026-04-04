2:1 - GAK träumt nach Sieg gegen Schlusslicht BW Linz von Europa

Der GAK setzt sich in einem hitzigen Duell gegen den Tabellenletzten BW Linz knapp mit 2:1 durch. Während die Oberösterreicher immer mehr in Abstiegsnot sind, träumt man in Graz vom Einzug in das Europacup-Play-off.

Dem GAK ist am Samstag ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gelungen. Die Grazer feierten gegen den FC Blau-Weiß Linz durch Tore von Alexander Hofleitner (40./Elfmeter) und Ramiz Harakate (79.) beziehungsweise Ronivaldo (62.) einen 2:1-Heimsieg und liegen damit als neuer Zweiter der Qualifikationsgruppe schon neun Punkte vor dem Schlusslicht aus Oberösterreich. Den Linzern fehlen vier Zähler auf den Vorletzten WAC.

Während Blau-Weiß nur einen vollen Erfolg aus den vergangenen sechs Runden einfuhr, fixierte der GAK den dritten Sieg en suite - der sich schon früh abzeichnete. Die Gastgeber übernahmen gegen tiefstehende Gegner von Beginn an das Kommando und wurden erstmals bei Kopfbällen von Hofleitner (15.) und Mathias Olesen (21.) knapp neben das Tor gefährlich.

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Die verdiente Führung für den GAK fiel wenige Minuten vor der Pause, allerdings auf glückliche Weise. Der Linzer Alem Pasic stolperte beim Versuch, eine Flanke von Harakate zu verteidigen, und bekam den Ball an den Arm. Schiedsrichter Markus Hameter entschied nach Begutachtung der VAR-Bilder auf Strafstoß, Hofleitner verwandelte sicher.

Blau-Weiß nach dem Seitenwechsel offensiver

Blau-Weiß-Coach Michael Köllner brachte zur Pause Ronivaldo und Simon Pirkl, seine Mannschaft wurde deutlich offensiver und kam durch eine Co-Produktion der beiden "Joker" zum Ausgleich. Pirkl stangelte zur Mitte, Ronivaldo war aus kurzer Distanz in Goalgetter-Manier zur Stelle.

Danach entwickelte sich eine offene Partie mit Strafraumszenen auf beiden Seiten, der Lucky Punch glückte den Hausherren. Harakate zog vom Sechzehner ab, sein Schuss wurde von Manuel Maranda unhaltbar für Blau-Weiß-Goalie Nico Mantl abgefälscht. Der Siegestorschütze sah in der Folge für provokantes Jubeln vor dem Gästesektor die Gelbe Karte und regte sich danach dermaßen auf, dass er nur knapp an Gelb-Rot vorbeischrammte.