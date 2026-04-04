Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Mbappe
© APA

Ohne Alaba

Nächster Patzer: Real verliert gegen Mallorca

04.04.26, 18:28 | Aktualisiert: 04.04.26, 19:28
Teilen

Real Madrid hat im Titelrennen der spanischen Fußball-Meisterschaft einen herben Rückschlag erlitten und im Gegensatz zum FC Bayern die Generalprobe für das Champions-League-Duell am Dienstag verpatzt.

Die Madrilenen verloren am Samstag ohne David Alaba bei Abstiegskandidat Real Mallorca 1:2 (0:1). Tabellenführer FC Barcelona hat im Abendspiel (21.00 Uhr) die Chance, mit einem Sieg gegen Atletico Madrid den Vorsprung auf den Erzrivalen auf sieben Punkte auszubauen.

Manu Morlanes (41.) brachte Mallorca in Führung, dank eines späten Treffers von Eder Militao (88.) schienen die Gäste aus der Hauptstadt zumindest eine Niederlage noch abwenden zu können.

Doch die Heimischen schlugen in der 91. Minute durch Vedat Muriqi noch einmal zu. ÖFB-Teamkapitän Alaba saß nur auf der Ersatzbank.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen