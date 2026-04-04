Neuer patzt, Kane fehlt: Youngsters retten Bayern

Ohne den verletzten Superstar Harry Kane muss der FC Bayern einen bitteren Rückschlag im Titelkampf hinnehmen. Die Münchner drehen das Spiel gegen den SC Freiburg erst in der Schlussphase mit 3:2

Der FC Bayern München hatte bei der Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen Real Madrid am Dienstag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) mehr Mühe als geplant. Gegen den SC Freiburg mit ÖFB-Star Philipp Lienhart kann der deutsche Rekordmneister, bei dem Konrad Laimer durchspielte, erst in der 98. Minute das Spiel drehen und noch 3:2 gewinnen.

Die Münchner mussten dabei ohne den verletzten Star-Stürmer Harry Kane auskommen. Weil auch sein Ersatzmann Nicolas Jackson gesperrt war, musste Serge Gnabry von Beginn an ran. Im Tor konnte allerdings Manuel Neuer sein Comeback feiern.

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Der mittlerweile 40-Jährige schrieb damit Geschichte und ist nun der 11. Spieler, der einen Einsatz mit mindestens 40 Jahren in der deutschen Bundesliga verbuchen konnte. Seine Rückkehr ins Bayern-Tor war allerdings nicht von Erfolg gekrönt, er sah bei beiden Gegentreffern nicht glücklich aus.

Furiose Freiburger

Nach einer ruhigen ersten Halbzeit startete Freiburg furios nach dem Seitenwechsel. Manzambi nahm sich aus der Distanz ein Herz und zog ab. Neuer konnte dem Ball nur hinterherschauen und Freiburg jubelt über die überraschende Führung.

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Wenig später sah der Kapitän auch bei einer Ecke unglücklich aus. Er konnte den Ball nur zur Mitte abwehren, wo Lucas Höler stand, der ins leere Tor abstauben konnte. Die Bayern waren allerdings nur kurz geschockt. Man wollte sich unbedingt zurückkämpfen.

Jungstars retten Bayern

Und man konnte tatsächlich nochmal zurückkommen. Joker Tom Bischof rettete den Bayern in der Schlussphase mit einem Doppelpack vor der drohenden Niederlage. Vor allem der Ausgleich zum 2:2 war ein Geniestreich der ganzen Mannschaft. Eine Ecke wurde schnell abgespielt, als die Freiburger noch nicht aufmerksam waren, der 20-jährige Bischof lauerte im Rückraum und bekam den Ball. Er zog von der Strafraumgrenze ab und ließ mit seinem Schuss Freiburg-Goalie Atubolu keine Chance.

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Absolute ekstase bei den mitgeriesten Bayern-Fans brach aber dann aus, als Shootingstar Lennart Karl beim letzten Angriff durch Lennart Karl tatsächlich noch das Spiel drehen konnte und so nun mit breiter Brust nach Madrid reisen kann. Dennoch hat man gesehen, dass das Kane an allen Ecken und Enden gefehlt hat, nun bleibt die Hoffnung dass er für den Königsklassen-Kracher rechtzeitig fit wird.