Wegen Renn-Absagen: Formel 1 feiert Deutschland-Comeback nach 6 Jahren

2019 gab es das letzte Mal einen Grand Prix von Deutschland, aufgrund der Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien kehrt die Formel 1 nun wieder zurück.

Eine Formel-1-Saison ohne Grand Prix von Deutschland war lange Zeit unvorstellbar. Ende der 90er-Jahre gab es mit den Rennen am Hockenheimring und dem GP von Europa sogar zwei Rennen pro Jahr auf deutschem Boden. Nach Pausen in den Jahren 2007, 2015 und 2017 fand 2020 das letzte Rennen statt.

Laut den Verantwortlichen waren stets die hohen Kosten das Problem, seitdem fehlen die Kult-Strecken jährlich im Rennkalender. Doch nun gibt es ein emotionales Comeback aufgrund der Renn-Absagen in Saudi-Arabien und Bahrain wegen des Krieges im Iran.

Comeback am Nürbrugring

Am 14. und 15. April schlägt die Motorsport-Königsklasse ihre Zelte am Nürburgring auf. Aufgrund der kurzfristigen Umplanungen war man froh, dass der Traditionskurs in der Eifel eingesprungen ist. Allerdings wird hierbei nicht um WM-Punkte gefahren. Stattdessen finden Reifentests von Pirelli statt.

Aufgrund des rennfreien Aprils haben viele Teams ein Notprogramm eingeschoben, um neue Daten zu sammeln. Red Bull testete bereits vergangene Woche in Suzuka und Ferrari sammelt am 9. und 10. April zusätzliche Daten in Fiorano.

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Die Wahl für den Nürburgring als neues Test-Zentrum der Formel 1 hat aber auch einen guten Grund. Neben mehreren Hochgeschwindigkeitspassagen sind auch 17 fordernde Kurven auf dem Kurs zu finden, die eine perfekte Mischung für wichtige Daten bedeuten.