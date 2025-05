Hütter beendet Saison mit Monaco auf Platz drei

Adi Hütter beendete seine erste Saison mit der AS Monaco auf dem dritten Platz der Ligue 1, nachdem das Team am letzten Spieltag 0:4 in Lens verlor.

Die AS Monaco rundete die Saison mit einer deutlichen 0:4-Niederlage bei RC Lens ab. Durch den gleichzeitigen 4:2-Sieg von Olympique Marseille gegen Rennes hätte selbst ein Monaco-Erfolg nicht mehr zum Vizemeistertitel gereicht. Paris Saint-Germain stand bereits seit Wochen als französischer Meister fest. Champions-League-Quali fix Für den österreichischen Trainer Adi Hütter bedeutet der dritte Platz dennoch eine solide Leistung in seiner ersten Saison beim monegassischen Klub. Die Mannschaft sicherte sich damit die Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League. Im Abstiegskampf müssen Montpellier und St. Etienne den Gang in die Ligue 2 antreten, während Reims in der Relegation um den Klassenerhalt spielen wird.