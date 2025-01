AS Monaco hat die Negativserie in der französischen Fußball-Liga beendet.

Nach zuletzt zwei Niederlagen und zwei Remis in der Meisterschaft feierte der Club des Vorarlberger Trainers Adi Hütter am Samstag einen 3:2-Heimsieg über Stade Rennes und schob sich damit in der Tabelle zumindest vorerst auf Platz drei. Das zweite Tor der Monegassen erzielte der frühere Sturm-Graz-Profi Mika Biereth.