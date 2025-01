Illegale Metzgerei bunkerte Hunderte Kilo Fleisch

Hunderte Kilo Fleisch aus Favoriten müssen nach der Sicherstellung vernichtet werden.

Aufgrund eines Hinweises an die Gruppe Sofortmaßnahmen ist heute, Donnerstag, eine illegale Fleischerei in Wien-Favoriten aufgeflogen. In der ehemaligen Tischlerei wurden drei Schwarzarbeiter aufgefunden und gravierende Verstöße gegen Hygienevorschriften sowie Lebensmittelsicherheit festgestellt. "Insgesamt werden nun mehrere Hundert Kilogramm Fleisch vernichtet", hieß es in einer Aussendung.

© Gruppe Sofortmaßnahmen ×

Die Räumlichkeiten befanden sich demnach in einem skandalösen Zustand. "Kühlmöglichkeiten wurden nicht genutzt und Hygienemaßnahmen wurden vollständig missachtet. Fleisch wurde bei unzulässigen 19 Grad gelagert, teilweise direkt auf dem Boden. Gefrorenes Fleisch wurde sogar unter Verwendung einer Heizkanone aufgetaut", so die Gruppe Sofortmaßnahmen.

© Gruppe Sofortmaßnahmen ×

Um das genaue Ausmaß des Zustands des Fleisches festzustellen, wurden Lebensmittelproben entnommen. Aufgrund der festgestellten Verstöße werden weitere Schritte durch das Magistratische Bezirksamt eingeleitet. "Die Zustände in dieser illegalen Fleischerei sind ein Skandal. Hygienestandards wurden wortwörtlich mit Füßen getreten. Fleisch wurde bei unzulässig hohen Temperaturen auf dem Boden gelagert und mit Heizkanonen aufgetaut - das ist eine unverantwortliche massive Gefährdung der Gesundheit. Dieses Fleisch wird nun vernichtet und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen", sagte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.