Wird dieser Sensations-Coach Salzburg-Trainer?

Der FC Red Bull Salzburg bastelt intensiv an der Zukunft. Auf der Suche nach einem neuen Trainer haben die Bullen nun einen Mann im Visier, der in Deutschland für eine echte Sensation sorgte.

Die sportliche Führung vom FC Red Bull Salzburg hat nach der jüngsten Trainersuche, bei der zuletzt auch ein Mann vom FC Bayern München gehandelt wurde, eine neue heiße Spur. Laut Medienberichten aus dem "Westfalen Blatt" steht Mitch Kniat ganz oben auf der Wunschliste der Mozartstädter. Der 40-jährige Deutsche ist kürzlich bei Arminia Bielefeld zurückgetreten und könnte nun vor einem Engagement in Österreich stehen. Neben dem FC Red Bull Salzburg soll allerdings auch ein Klub aus den unteren Profiligen Englands ein Auge auf den Erfolgscoach geworfen haben.

Große Erfolge in Bielefeld

Der Coach hat in den vergangenen Jahren eine beachtliche Visitenkarte abgegeben und mit seinem Klub deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Kniat war insgesamt drei Saisons in Bielefeld tätig und holte dort in 132 Spielen als Cheftrainer im Schnitt 1,62 Punkte. Er führte die Arminia in der Saison 2024/25 als Drittligameister in die 2. Deutsche Bundesliga. In der gerade abgelaufenen Saison schaffte er mit dem Team auf Platz 13 den Klassenerhalt, ehe er sich zu einem Rücktritt entschied.

Sensationeller Lauf im Pokal

Für das ganz große Aufsehen und weitaus mehr Schlagzeilen sorgte der Trainer jedoch in der Vorsaison mit einem historischen Run im DFB-Pokal. Als Drittligist schaltete der Klub die gestandenen Bundesligisten Union Berlin, SC Freiburg, Werder Bremen und sogar Bayer Leverkusen aus. Die Mannschaft stürmte unter seiner Führung bis ins Finale vor, wo man sich erst nach einem harten Kampf mit 2:4 dem VfB Stuttgart geschlagen geben musste. Ob Mitch Kniat diese Erfolgsgeschichte bald beim FC Red Bull Salzburg fortsetzt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.