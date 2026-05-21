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Bergung von totem Buckelwal "Timmy" gescheitert

Bleibt liegen

Bergung von totem Buckelwal "Timmy" gescheitert

21.05.26, 17:34
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Nach mehreren erfolgslosen Transportversuchen bleibt der Leichnam von Buckelwal "Timmy" wohl über Pfingsten vor der Küste der dänischen Urlaubsinsel Anholt liegen.

Bisher hatten die dänischen Behörden versucht, "Timmy" in tiefere Gewässer zu bringen. Dort sollte der Wal in einen Hafen auf dem Festland gebracht werden. Jane Hansen von der dänischen Umweltbehörde erklärte: "Es ist nicht gelungen, den geplanten Transport durchzuführen."

Doch nun steckt "Timmy" auf einer Sandbank fest. Aus diesem Grund sei der Bergungsversuch abgebrochen worden, "während die Einsatzkräfte alternative Möglichkeiten für den Transport des Wals prüfen."

In der Mitteilung hieß es weiter: "Das Ziel bleibt, den Wal zum Hafen von Grenaa zu transportieren, da die Einrichtungen dort die besten für die Obduktion und die Entnahme wissenschaftlicher Proben sind." Ein neuer Versuch soll erst nach Pfingsten stattfinden.

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