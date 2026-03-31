Oracle streicht Tausende Stellen

Oracle streicht einem Medienbericht zufolge Tausende Stellen.

Der US-Softwarekonzern lehnte eine Stellungnahme zu der Meldung des Senders CNBC vom Dienstag ab, der sich auf zwei Insider berief. Oracle legt den Fokus zunehmend auf den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI), um besser mit Cloud-Rivalen wie Alphabet und Amazon konkurrieren zu können.

Der Konzern hatte im März mitgeteilt, dass die Kosten für einen Umbau im Geschäftsjahr 2026 bis zu 2,1 Milliarden Dollar betragen könnten, wovon der Großteil auf Abfertigungen entfalle. Stand Mai 2025 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 162.000 Vollzeitkräfte.

Aktie legt zu

Die Oracle-Aktie legte im US-Nachmittagshandel um mehr als fünf Prozent zu. In der Technologiebranche haben in diesem Jahr zahlreiche Firmen Stellen abgebaut. Sie begründen diesen Schritt mit der Umschichtung von Ressourcen in die KI-Entwicklung.