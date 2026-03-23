Pflegeprojekt Vietnam: Erste Ausbildungsgruppe erfolgreich absolviert

LR Teschl-Hofmeister: Fachkräfteausbildung nach österreichischen Standards, Praktika in niederösterreichischen Pflegezentren.

Am International Nursing Center (INC) des IMC Krems wurde die erste Ausbildungsgruppe des vom Land Niederösterreich initiierten Pflegeprojekts Vietnam feierlich verabschiedet. Ziel des Projekts ist es, dem steigenden Fachkräftebedarf in der Pflege nachhaltig und qualitätsgesichert zu begegnen.

"Mir war von Beginn des Projekts an wichtig, dass die künftigen Fachkräfte nach unseren österreichischen Standards und Praktika in niederösterreichischen Pflegezentren ausgebildet werden, gepaart mit einer entsprechend sprachlichen Vorbereitung, die sie an der Universität in Hanoi genossen haben. Mit dieser Kombination sind die jungen Vietnamesinnen und Vietnamesen eine echte Unterstützung in der Pflegelandschaft und für die rund 4.000 Pflegekräfte in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren," erklärt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Etwa werden vier ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten ab März das Team im Pflege- und Betreuungszentrums Weitra verstärken. "Wir freuen uns sehr, sie weiterhin bei uns begrüßen zu dürfen – sie sind nicht nur ganz besondere Menschen, sondern auch fachlich äußerst kompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen. Sie werden unser Pflegeteam entlasten und für mehr Dienstplanstabilität sorgen", ergänzt Pflegedirektorin Mona Riegler.