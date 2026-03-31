Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
Mandarin oriental Wien
© Instagram/mo_vienna/Screenshot

Insolvenz-Schock

Luxus-Hotel in Wiener Innenstadt schlittert in Millionen-Pleite

Von
31.03.26, 12:46
Teilen

Schwere Turbulenzen in der Wiener Innenstadt: Das Prestigeprojekt "Mandarin Oriental" sorgt für eine Millionen-Pleite. Zwei beteiligte Firmen sind zahlungsunfähig, rund 80 Gläubiger sind betroffen. 

Das prominente Bauvorhaben "Hotel Riemergasse" in bester Wiener Lage ist ins Stocken geraten. Über das Vermögen der hagenauer Austria GmbH & Co KG sowie der hagenauer Austria GmbH wurden am Dienstag am Handelsgericht Wien zwei Konkursverfahren eröffnet.

Wie Iris Scharitzer vom Österreichischen Verband Creditreform berichtet, ist die betroffene Projektgesellschaft als Totalunternehmerin für das künftige "Mandarin Oriental Wien" verantwortlich.

Massive Probleme bei Zahlungen

Die Gründe für den finanziellen Kollaps sind vielfältig. Seit Jänner sollen Zahlungen der Auftraggeberin ausgeblieben sein, was zu einem massiven Liquiditätsengpass führte. Zusätzlich fiel die Finanzierung durch die Muttergesellschaft weg, während es gleichzeitig erhebliche Probleme bei der Leistungserbringung gab. Von der Insolvenz sind insgesamt sechs Mitarbeiter und etwa 80 Gläubiger betroffen.

Fehlendes Geld trotz Millionen-Werten

Interessant ist der Blick in die Bilanz: Bei der Hauptgesellschaft stehen Aktiva von rund 21,3 Millionen Euro Passiva von etwa 18,9 Millionen Euro gegenüber. Eine rechnerische Überschuldung liegt zwar nicht vor, doch es fehlt schlichtweg an flüssigen Mitteln, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. 

Fristen für die Gläubiger

Eine Fortführung der Unternehmen ist nach aktuellem Stand nicht geplant. Als Masseverwalter wurden Dr. Stephan Riel und Mag. Clemens Richter bestellt. Betroffene Gläubiger haben nun Zeit, ihre Forderungen bis Donnerstag, 28. Mai 2026, anzumelden. Die erste Versammlung der Gläubiger findet am Donnerstag, 11. Juni 2026, statt. Damit steht eines der exklusivsten Hotelprojekte der Stadt vor einer ungewissen Zukunft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen