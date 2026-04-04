Haaland-Gala: Liverpool-Debakel gegen Manchester City

Manchester City hat sich im Viertelfinale des FA Cup klar mit 4:0 gegen den FC Liverpool durchgesetzt.

Manchester City hat den Schlager im Viertelfinale des FA-Cups dank Erling Haaland eindrucksvoll für sich entschieden und Liverpool noch tiefer in die Krise gestürzt. Auch ohne den gelb-gesperrten Trainer Pep Guardiola deklassierte City am Karsamstag den Meister mit 4:0, der Norweger war mit drei Treffern (39./Elfmeter, 45.+2, 57.) der überragende Mann auf dem Platz. Das Tor zum 3:0 steuerte der Ghanaer Antoine Semenyo (50.) bei. Arsenal scheiterte an Zweitligist Southampton.

Haaland brachte die Gastgeber nach Foul von Virgil van Dijk an Nico O'Reilly per Elfmeter in Führung und legte kurz vor der Pause per Kopf nach Semenyo-Flanke nach. Semenyo mit einem Lupfer und Haaland mit seinem dritten Treffer machten das Debakel für Liverpool perfekt. Manchester City steht zum achten Mal in Folge im Halbfinale des FA-Cups und stellte damit einen Rekord auf, für Liverpool setzte es in der ohnehin verkorksten Saison dagegen den nächsten Tiefschlag.

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Nächster Tiefschlag für Liverpool

Dem niederländischen Trainer Arne Slot war schon vor der Pleite heftiger Gegenwind entgegengeblasen. Nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen ist Liverpool auf Rang fünf der Premier League abgerutscht und muss um das Champions-League-Ticket bangen, nun ist mit dem Cup-Aus auch die nächste Chance auf einen Titel weg. Und am Mittwoch wartet im Viertelfinale der Champions League Titelverteidiger Paris St-Germain.

Die große Chance, zumindest einen Ehrentreffer zu erzielen, verpasste ausgerechnet der im Sommer scheidende Club-Rekordtorschütze Mohamed Salah. Im ersten Spiel seit Bekanntgabe seines Abschieds scheiterte der Ägypter mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Torhüter James Trafford (64.).

Wenige Stunden später verabschiedete sich Arsenal sensationell mit einem 1:2 bei Zweitligist Southampton aus dem Bewerb. Damit verspielte der überlegene Premier-League-Spitzenreiter wenige Wochen nach der Finalpleite im Liga-Cup gegen ManCity die nächste Titelchance. Keine Blöße gab sich Chelsea beim Heim-7:0 gegen den Drittligisten Port Vale.