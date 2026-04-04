Salzburg stürmt ins Cup-Finale

Die Fußballerinnen des FC Red Bull Salzburg stehen als erster Finalist des ÖFB-Cups 2026 fest.

Die Fußballerinnen der Wiener Austria und des FC Red Bull Salzburg bestreiten das Endspiel im ÖFB-Cup 2026. Für Bundesliga-Leader Austria Wien lebt nach einem 2:0-Sieg über Sturm Graz und dem dritten Finaleinzug in Folge der Traum vom Double. Die "Veilchen" treffen Mitte Mai auf Neuling Salzburg, das den LASK im Halbfinale 2:0 bezwang und damit bereits in der Premierensaison als Erstligist mit dem "Bullen"-Trikot nach einem nationalen Titel greift.

Die Austria, die in der 2. Runde Seriencupsieger St. Pölten aus dem Bewerb geworfen hatte, spielte ihre Dominanz lange nur durch ein Tor von Yvonne Weilharter (21.) aus. Die Partie am Verteilerkreis war dementsprechend bis zum Ende offen. In der 92. Minute hieß es nach einem Zusammenstoß im Austria-Strafraum überraschend Elfmeter für Sturm Graz. Nach einer Beratung mit der Schiedsrichterassistentin wurde der Strafstoß allerdings revidiert. Praktisch mit dem Schlusspfiff markierte Weilharter den Doppelpack (100.). Nach zwei gegen St. Pölten verlorenen Finali 2025 und 2024 geht die Austria als großer Favorit ins Endspiel am 13. oder 14. Mai an einem noch nicht verlautbarten Ort.

Elfer bringt Salzburg auf Kurs

Am Platz der Akademie Liefering sahen die 400 Zuschauer eine umkämpfte wie chancenarme Partie, in der Lucia Orkic per Foulelfmeter (71.) und Emelie Kobler nach einem Corner (94.) die Tore für die "Bullen" erzielten. Der LASK sprach im Nachgang von einem "sehr umstrittenen Elfmeter". Die Siegerinnen waren mit Trauerflor für die unlängst bei einem Verkehrsunfall verstorbene ehemalige Bergheim-Spielerin Alexandra Wimmer aufgelaufen.