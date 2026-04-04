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Luka Doncic
© Getty

Schwer verletzt

Lakers-Star Doncic fällt restliche Saison aus

04.04.26, 11:03 | Aktualisiert: 04.04.26, 14:01
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Die Los Angeles Lakers müssen die verbleibenden fünf Spiele der regulären Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf Luka Doncic verzichten.

Der slowenische Basketball-Star verletzte sich bei der 96:136-Niederlage gegen Oklahoma City Thunder am linken Oberschenkel und zog sich dabei eine Zerrung zu, teilte sein Club mit. Ob er in den Play-offs einsatzfähig sein wird, ist derzeit offen.

Erst im Februar verpasste der Slowene mit einer Zerrung, ebenfalls am linken Oberschenkel, vier Spiele unmittelbar vor dem All-Star-Wochenende. Der Ausfall ist ein Rückschlag für die Lakers. Mit 33,5 Punkten im Schnitt ist der 27-Jährige der beste Scorer der Liga. Im März wurde er zum Spieler des Monats in der Western Conference gewählt, nachdem er in 13 Spielen am Stück mindestens 30 Punkte aufgelegt hatte - darunter sieben 40-Punkte-Spiele und eine 60-Punkte-Performance gegen die Miami Heat. Die Lakers sind derzeit Dritte in ihrer Conference und haben sich bereits für die Play-offs qualifiziert.

Ärger bei den Bucks um Antetokounmpo

Ganz andere Probleme haben die Milwaukee Bucks im Streit mit ihrem derzeit verletzten Star Giannis Antetokounmpo. Der Grieche behauptet, er sei fit genug, um zu spielen, während sein Club das anders sieht. Antetokounmpo kam die letzten zehn NBA-Spiele nicht zum Einsatz. "Ich bin heute spielbereit. Jetzt sofort. Ich bin bereit", sagte der 31-Jährige am Freitag vor dem Spiel gegen die Boston Celtics (133:101), an dem er erneut nicht mitwirkte.

Antetokounmpo
© Getty

Die Bucks hielten jedoch daran fest, dass Antetokounmpo noch nicht bereit für eine Rückkehr sei. Die NBA untersucht derzeit den Vorfall, wie US-Medien berichteten. Kritik äußerte die NBA-Spielervertretung NBPA und verwies auf entsprechende Richtlinien, "um die Teams in die Verantwortung zu nehmen und sicherzustellen, dass ein All-Star wie Giannis Antetokounmpo, wenn er gesund und spielbereit ist, auch auf dem Platz steht", erklärte die Gewerkschaft in einer Stellungnahme. "Leider sind Maßnahmen gegen das 'Tanking' nur so wirksam wie ihre Durchsetzung."

Mit "Tanking" wird die Strategie eines Teams bezeichnet, seine Chancen im Draft durch Niederlagen zu verbessern. Milwaukee hat acht der letzten zehn Spiele ohne den zehnfachen All-Star Antetokounmpo verloren, ist auf eine Saisonbilanz von 30:47 gefallen und aus dem Rennen um die Play-offs ausgeschieden. Die Bucks haben derzeit die zehntschlechteste Bilanz in der NBA.

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