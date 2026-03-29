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Detroit siegte in Minnesota
© Getty Images

Basketball

NBA: Conference-Leader Detroit siegte in Minnesota

29.03.26, 11:33
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Die Detroit Pistons haben am Samstag in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA bei den Minnesota Timberwolves einen klaren 109:87-Erfolg gefeiert.

Der Leader der Eastern Conference war in der zweiten Hälfte des Spiels mit 60:43 überlegen. Beide Teams spielten ohne ihre Topspieler. Der Gastgeber musste Anthony Edwards (Knieblessur) vorgeben, bei Detroit fehlte Cade Cunningham, der sich von einem zusammengefallenen Lungenflügel erholt.

Die in der Western Conference zweitplatzierten San Antonio Spurs feierten ebenfalls einen deutlichen Auswärtssieg. Die Spurs siegten bei den Milwaukee Bucks 127:95. Stephon Castle steuerte mit seinem vierten Triple-Double einiges zum Sieg bei. Mit dem 13. Sieg in den jüngsten 14 Spielen blieb San Antonio Western-Leader Oklahoma City auf den Fersen, hat aber zwei Spiele weniger als Thunder.

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