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ManCity-Umfaller macht Arsenal zum englischen Meister
© gepa

Titel ist fix

ManCity-Umfaller macht Arsenal zum englischen Meister

19.05.26, 22:24
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Arsenal ist englischer Meister! Erstmals seit 2004 jubeln die Gunners wieder den Premier-League-Titel! Ein Ausrutscher von Manchester City macht's möglich. 

Während Arsenal am Montag mit einem 1:0 gegen Burnley die Pflicht erfüllte, machte ein 1:1-City-Umfaller gegen Bournemouth die Gunners zum "Couch-Meister". 

Arsenal erspart sich dank Bournemouth auch das "Finale" gegen Oliver Glasners Crystal Palace und ist am letzten Spieltag mit vier Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen.

Damit ist auch klar: Pep Guardiola bleibt bei seinem Abschied aus Manchester "nur" der FA-Cup-Sieg als Trostpflaster.

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