ManCity-Umfaller macht Arsenal zum englischen Meister

Arsenal ist englischer Meister! Erstmals seit 2004 jubeln die Gunners wieder den Premier-League-Titel! Ein Ausrutscher von Manchester City macht's möglich.

Während Arsenal am Montag mit einem 1:0 gegen Burnley die Pflicht erfüllte, machte ein 1:1-City-Umfaller gegen Bournemouth die Gunners zum "Couch-Meister".

Arsenal erspart sich dank Bournemouth auch das "Finale" gegen Oliver Glasners Crystal Palace und ist am letzten Spieltag mit vier Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen.

Damit ist auch klar: Pep Guardiola bleibt bei seinem Abschied aus Manchester "nur" der FA-Cup-Sieg als Trostpflaster.

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