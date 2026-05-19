Spionage-Skandal: Kult-Klub plötzlich ausgeschlossen

In England sorgt ein gigantischer Fußball-Skandal für ein echtes Beben. Southampton wurde wegen der sogenannten Spygate-Affäre sensationell aus dem entscheidenden Championship Play-off-Finale geworfen.

Das packende Finale um den Aufstieg in die Premier League ist komplett auf den Kopf gestellt worden. Southampton wurde aufgrund des Spygate-Spionage-Skandals offiziell und mit sofortiger Wirkung aus dem alles entscheidenden Endspiel der Championship verbannt. Nach diesem sensationellen Ausschluss kommt es nun zu einer völlig neuen Paarung im Kampf um das Ticket für das englische Oberhaus.

Showdown um Millionen

Im großen Finale, bei dem es um eine unfassbare Summe von rund 200 Millionen Pfund geht, kommt es nun zum direkten Duell zwischen Middlesbrough und Hull. Diese beiden Teams bestreiten jetzt den spektakulären Promotion-Showdown, nachdem Southampton durch das harte Urteil der Verantwortlichen eiskalt erwischt und aus dem Bewerb genommen wurde.