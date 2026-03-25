Paukenschlag! NBA bestätigt Pläne für zwei neue Teams

Die stärkste Basketball-Liga der Welt wird noch größer. Das NBA-Führungsgremium hat offiziell grünes Licht für die Prüfung von zwei neuen Standorten gegeben.
Die Gerüchte hielten sich schon lange hartnäckig, jetzt ist es fix! Die NBA-Teambesitzer haben offiziell dafür gestimmt, den Erweiterungsprozess der Liga einzuleiten. Im Fokus stehen dabei exklusiv zwei amerikanische Metropolen: Las Vegas und Seattle.
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Besonders für die Fans in Seattle ist das eine Hammer-Nachricht. Die Stadt im US-Bundesstaat Washington hatte mit den "SuperSonics" bis 2008 ein absolutes Kult-Team, bevor die Franchise nach Oklahoma City abwanderte. Seither lechzen die Fans nach einer Rückkehr in die stärkste Liga der Welt.
Vegas rüstet auf
Der zweite Standort ist Las Vegas. Die Wüstenmetropole hat in den letzten Jahren massiv aufgerüstet und beheimatet bereits NFL- und NHL-Teams. Auch eine starke Frauen-Basketballmannschaft (WNBA) gibt es dort schon. Ein NBA-Team gilt als logischer nächster Schritt in der Milliarden-Maschinerie.
Der formelle Bieterprozess startet nun. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die zwei neuen Mega-Franchises bereits in der Saison 2028/2029 in der NBA auf Korbjagd gehen.