Paukenschlag! NBA bestätigt Pläne für zwei neue Teams

Die stärkste Basketball-Liga der Welt wird noch größer. Das NBA-Führungsgremium hat offiziell grünes Licht für die Prüfung von zwei neuen Standorten gegeben.

Die Gerüchte hielten sich schon lange hartnäckig, jetzt ist es fix! Die NBA-Teambesitzer haben offiziell dafür gestimmt, den Erweiterungsprozess der Liga einzuleiten. Im Fokus stehen dabei exklusiv zwei amerikanische Metropolen: Las Vegas und Seattle.

Besonders für die Fans in Seattle ist das eine Hammer-Nachricht. Die Stadt im US-Bundesstaat Washington hatte mit den "SuperSonics" bis 2008 ein absolutes Kult-Team, bevor die Franchise nach Oklahoma City abwanderte. Seither lechzen die Fans nach einer Rückkehr in die stärkste Liga der Welt.

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Vegas rüstet auf

Der zweite Standort ist Las Vegas. Die Wüstenmetropole hat in den letzten Jahren massiv aufgerüstet und beheimatet bereits NFL- und NHL-Teams. Auch eine starke Frauen-Basketballmannschaft (WNBA) gibt es dort schon. Ein NBA-Team gilt als logischer nächster Schritt in der Milliarden-Maschinerie.

Der formelle Bieterprozess startet nun. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die zwei neuen Mega-Franchises bereits in der Saison 2028/2029 in der NBA auf Korbjagd gehen.