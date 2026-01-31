"Habe einen Fehler gemacht": NBA sperrt Superstar für 25 Spiele

Wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Drogen-Richtlinien greift die NBA hart durch.

Paukenschlag in der besten Basketball-Liga der Welt. Wie ESPN-Insider Shams Charania berichtet und die Liga mittlerweile bestätigt hat, wird Philadelphia 76ers-Superstar Paul George für 25 Spiele gesperrt.

Der Grund für die harte Sanktion sei ein Verstoß gegen die Anti-Drogen-Richtlinien der NBA. Der 35-jährige Power Forward kehrte in dieser Saison nach einer schweren Knie-Operation im Sommer zurück, stand zuletzt allerdings wieder 27 Mal in der Startaufstellung der Sixers.

Heuer hatte er 16 Punkte, 5,1 Rebounds und 3,7 Assists bei einer durchschnittlichen Spielzeit von 30 Minuten zu verbuchen. Sofern die Suspendierung sofort in Kraft tritt, würde Paul 10 Spiele vor Saisonende, am 25. März in den Kader von Philadelphia zurückkehren können.

Herber Verlust für Philadelphia

Im Kampf um die Play-offs könnte das allerdings schon zu spät sein. Der dreifache NBA-Champion liegt derzeit auf Platz 6 der Eastern Conference und muss um den Aufstieg in die K.o.-Phase zittern; der Verlust des Routiniers ist entsprechend schmerzhaft.

Gegenüber Charania meinte George: "In den letzten Jahren habe ich immer wieder die Bedeutung der psychischen Gesundheit betont, und im Zuge meiner eigenen Behandlung habe ich kürzlich den Fehler begangen, ein ungeeignetes Medikament einzunehmen. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und entschuldige mich bei der Sixers-Organisation, meinen Teamkollegen und den Fans in Philadelphia. Ich habe einen Fehler gemacht."