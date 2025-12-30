Alles zu oe24VIP
Jokic
Knie-Verletzung

Schock-Diagnose: So lange fällt NBA-Superstar Jokic aus

30.12.25, 21:35
Basketball-Superstar Nikola Jokic wird den Denver Nuggets in der NBA zumindest einen Monat fehlen.

Der 30-jährige Serbe hat sich eine Verletzung durch Überstreckung des linken Knies zugezogen, gab sein Club am Dienstag bekannt. Der aktuell vielleicht dominanteste Spieler der nordamerikanischen Profiliga dürfte damit vergleichsweise glimpflich davongekommen sein. Nach der 123:147-Niederlage der Nuggets bei den Miami Heat war eine schwere Bänderverletzung befürchtet worden.

Jokic liegt mit durchschnittlich 29,6 Punkten pro Saisonpartie derzeit auf Rang fünf der NBA. Allerdings führt er zeitgleich die Statistiken bei Rebounds und Assists an. Der Center wurde bisher dreimal als wertvollster Spieler (MVP) der Liga ausgezeichnet.

