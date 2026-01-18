Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NBA
Michael Jordan
© Getty

Unglaubliche Summe

NBA-Legende Michael Jordan kassiert Millionen für ein Interview

18.01.26, 22:26
Teilen

Michael Jordan ist nicht nur einer der besten Basketballspieler aller Zeiten, er ist auch ein enorm erfolgreicher Geschäftsmann.

In den 90er-Jahren dominierte Michael Jordan mit den Chicago Bulls in der NBA. In der Zeit holte er sechs Titel und wurde fünfmal zum besten Spieler der Liga gewählt, hinzu kommen zwei Olympia-Goldmedaillen. Mit mittlerweile 62 Jahren hat er sich längst zur Ruhe gesetzt und verdient durch einige erfolgreiche Geschäfts-Ideen und Investitionen immer noch Millionen. Sein Vermögen wird auf etwa 3 Milliarden Euro geschätzt. Vor einigen Jahren sorgte er auch mit einer Netflix-Doku für einen Riesen-Hype. Doch große Auftritte gibt es von "MJ" kaum noch.

Das Aushängeschild einer ganzen Generation gibt auch kaum noch Interviews. Eines durfte allerdings der US-Sender NBC zum Start der NBA-Saison im vergangenen Herbst ausstrahlen, doch dafür musste die TV-Anstalt laut Medienberichten eine riesige Summe hinblättern.

Mehrere Millionen Dollar

Berichten zufolge soll für das 45-minütige Gespräch ein achtstelliger Betrag geflossen sein, manche US-Medien spekulieren sogar über eine Summe zwischen 20 und 40 Millionen Dollar. Laut Kult-Kommentator Mike Tirico ist dieser unglaubliche Betrag tatsächlich nur für ein einziges Interview geflossen. In einem Podcast meint er, dass keine weiteren Interviews geplant seien.

NBC hat heuer erstmals seit 20 Jahren wieder TV-Rechte für die NBA und wollte dementsprechend mit einem Knall beginnen. Denn obwohl die aktive Zeit von Jordan schon lange vorbei ist, hat der Plan, auf Nostalgie zu setzen, zum Auftakt noch mehr Fans vor die Fernseher gelockt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden