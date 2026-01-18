NBA-Legende Michael Jordan kassiert Millionen für ein Interview

Michael Jordan ist nicht nur einer der besten Basketballspieler aller Zeiten, er ist auch ein enorm erfolgreicher Geschäftsmann.

In den 90er-Jahren dominierte Michael Jordan mit den Chicago Bulls in der NBA. In der Zeit holte er sechs Titel und wurde fünfmal zum besten Spieler der Liga gewählt, hinzu kommen zwei Olympia-Goldmedaillen. Mit mittlerweile 62 Jahren hat er sich längst zur Ruhe gesetzt und verdient durch einige erfolgreiche Geschäfts-Ideen und Investitionen immer noch Millionen. Sein Vermögen wird auf etwa 3 Milliarden Euro geschätzt. Vor einigen Jahren sorgte er auch mit einer Netflix-Doku für einen Riesen-Hype. Doch große Auftritte gibt es von "MJ" kaum noch.

Das Aushängeschild einer ganzen Generation gibt auch kaum noch Interviews. Eines durfte allerdings der US-Sender NBC zum Start der NBA-Saison im vergangenen Herbst ausstrahlen, doch dafür musste die TV-Anstalt laut Medienberichten eine riesige Summe hinblättern.

Mehrere Millionen Dollar

Berichten zufolge soll für das 45-minütige Gespräch ein achtstelliger Betrag geflossen sein, manche US-Medien spekulieren sogar über eine Summe zwischen 20 und 40 Millionen Dollar. Laut Kult-Kommentator Mike Tirico ist dieser unglaubliche Betrag tatsächlich nur für ein einziges Interview geflossen. In einem Podcast meint er, dass keine weiteren Interviews geplant seien.

NBC hat heuer erstmals seit 20 Jahren wieder TV-Rechte für die NBA und wollte dementsprechend mit einem Knall beginnen. Denn obwohl die aktive Zeit von Jordan schon lange vorbei ist, hat der Plan, auf Nostalgie zu setzen, zum Auftakt noch mehr Fans vor die Fernseher gelockt.