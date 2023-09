× Helene Fischer im Anflug auf Wien

Jetzt starten die Fischer-Festspiele: Ab Dienstag fegt Helene fünf Mal durch die Stadthalle. Sie bleibt dafür einen Woche in Wien. Hat auch wieder den Würstelstand im Visier.

„Man kann man Österreich und die Österreicher doch einfach nur lieben. Ich bin so wahnsinnig gerne bei euch!“ Helene Fischer zeigt jetzt wieder ihr rot-weiß-rotes Herz. Zwischen Dienstag und Sonntag fegt sie gleich fünf Mal durch die Wiener Stadthalle. Dafür wird sie spätestens am Montag in Wien erwartet. Für mindestens 7 Nächte ist eine Luxussuite in einem feudalen Innenstadt Hotel reserviert! Während ihrer Wien-Woche könnte sie, so wie zuletzt im Jänner zu seinem Geburtstag, wieder mit Ehemann Thomas Seitel in der Szene-Bar „Kleinod Prunkstück“ vorbei schauen. Auch der traditionelle Stopp bei Würstelstand „Bitzinger“ ist im Gespräch. Für Bier und Käsekrainer.

Eine kalorienreiche Stärkung für das größte Pop-Spektakel des Jahres. Für über 50.000 Fans - es gibt bei Ticket24.at nur mehr wenige Restkarten – zündet Helene einen zweieinhalbstündigen Mix aus

Konzert, Modeschau und Zirkus: Zu über 30 Hits – von „Herzbeben“ über „Phänomen“ bis „Atemlos“ – zeigt sie sechs heiße Kostüme, auch ein 112 Meter langes Windkleid, atemberaubende Flug-Stunts und die die große Liebes-Show. Bei „Hand In Hand“ fegt sie mit ihrem Ehemann auf Seilen durch einen Wasserfall. Prickelnd!

Die Show ist Brandgefährlich: Neben hunderten Feuerfontänen gibt’s ein halbes Dutzend-Action-Stunts in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil. Auch ein Überkopf-Auftritt auf einem Roboter-Arm zu „Atemlos“. Zwei Mal ist sie bereits abgestürzt: Rippenbruch bei den Tourproben und blutig geschlagene Nase samt Konzert-Abbruch in Hannover. Auch jetzt trägt sie wieder eine Bandage. „Haushaltsunfall“.