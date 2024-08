Mit 61 Jahren! Michael Jordan feiert Sport-Comeback

Michael Jordan zählt bis heute zu einem der größten Basketballer aller Zeiten. Mit seiner legendären Schuh-Serie von Nike ist er auch den Jüngsten bis heute ein Begriff, die zum Höhepunkt seiner Karriere noch nicht einmal geboren waren. Mittlerweile ist der ehemalige Chicago-Bulls-Star mit 61 Jahren ein erfolgreicher Geschäftsmann. Sein Vermögen wird auf etwa 3 Milliarden Euro geschätzt. Doch jetzt reizt es Jordan offenbar wieder um einen Titel zu kämpfen. Genau deshalb wird er demnächst sein Comeback im Profi-Sport feiern.

Allerdings wird dies nicht mehr auf dem Parkett einer Basketball-Halle stattfinden. Es soll sogar fernab von einer Sporthalle mit großen Arenen sein. Stattdessen zog es Jordan nun in die Natur. Bei einem Turnier in Ocean City, im US-Bundesstaat Maryland, das mit 8 Millionen Dollar Preisgeld dotiert war.

Michael Jordan spotted fishing in the White Marlin Open in Ocean City, MD ???? @ austin on daylyy⚡️#catch23 #bayliss #whitemarlinopen #fishing #michaeljordan #oceancity pic.twitter.com/bsgUupuUY9