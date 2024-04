Für diese 3 Teams würde Tom Brady über ein NFL-Comeback nachdenken

Seit einem Jahr genießt Tom Brady die Football-Pension. Doch scheinbar dürfte der 46-Jährige noch immer nicht genug haben.

Er hält fast jeden Rekord, den man in der NFL halten kann. Vor einem Jahr hat er seine Karriere endgültig beendet. Sollte man meinen, doch jetzt heizt "G.O.A.T." Tom Brady persönlich die Gerüchte um ein mögliches Comeback in der besten Football-Liga der Welt wieder an. Allerdings wäre das an jede Menge Bedingungen geknüpft.

Sieben Mal gewann er in seiner ruhmreichen Karriere den Super Bowl, fünf Mal davon wurde er auch zum MvP (bester Spieler) des NFL-Endspiels gekürt. 649 Touchdowns, 89.214 geworfene Yards und 7.753 angekommene Pässe sind Werte, die bislang kein anderer Spieler erreicht hat. Ein geschätztes Vermögen über 200 Millionen Dollar obendrein. Und dennoch: Tom Brady hat immer noch Lust auf Football.

Zuletzt kaufte er sich Anteile des englischen Football-Klubs und auch bei dem NFL-Team in Las Vegas zahlte er eine saftige Summe ein, um Anteile zu erwerben. Der Deal mit den Raiders muss von NFL-Boss Roger Godell allerdings noch abgesegnet werden

© Getty ×

"Werde immer in guter Verfassung sein"

Im Podcast "Deep Cut" mit Vic Blends wurde er gefragt, ob er abeben würde, wenn ein Team in Not wäre und aufgrund von Verletzungen dringend einen Quarterback bräuchte. Er wisse zwar nicht, ob die Liga einen Franchise-Besitzer als Spieler erlauben würde, stellt aber zugleich klar: "Ich werde immer in guter Verfassung sein, kann immer den Ball werfen." Er zieht sogar einen Vergleich mit Basketball-Legende Michael Jordan, der nach seiner glorreichen Zeit bei den Chicago Bulls nach einer Pause erneut aufs Parket zurück kam.

Nach diesen Worten ist klar: Brady hat wieder Lust auf die NFL! Der Podcast-Moderator fragt weiter nach und stellt ein Szenario in dem Raum, wo ein team, wie etwa die San Francisco 49ers, auf Play-off-Kurs sind und sich ihre Quarterbacks verletzt hätten. Brady selbst brachte sogar noch die Las Vegas Raiders und die New England Patriots als mögliche Teams ins Spiel, für die er die NFL-Uniform wieder anziehen würde.

Derzeit ist aber kein neuer Deal geplant. Der 46-Jährige bereitet sich auf sein neues Projekt vor: Ab September wird er bei TV-Sender Fox Sports als NFL-Experte beginnen. Der Moderatoren-Deal soll Brady 375 Millionen US-Dollar für zehn Jahre Laufzeit bringen. Als Feuerwehrmann stünde er aber wohl dennoch bereit.