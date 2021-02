Premiere: Erste Schiedsrichterin im NFL-Endspiel

Schiedsrichterin Sarah Thomas freut sich auf die große Premiere.

In der 55. Super Bowl wird erstmals eine Frau als Schiedsrichterin auf dem Feld stehen. Die 47-jährige Sarah Thomas wird zur achtköpfigen offiziellen Crew beim Finale der NFL gehören. Sie war 2015 bereits die erste Frau, die als Schiedsrichterin in der NFL zum Einsatz kam. Im Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs wird sie als "Down Judge" fungieren. Zuvor hieß die Position "Head Linesman", wurde aber seit ihrer Aufnahme in die NFL geändert.

© Getty

"Die erste Frau zu sein, das bedeutet mir eine Menge. Es hat so viel Bedeutung. Ich fühle mich überwältigt und geehrt, ein Teil der diesjährigen Super-Bowl-Crew zu sein. Wenn ich da rausgehe und alles aufsauge, werde ich schon ein bisschen rührselig werden", ist die Vorfreude bei Thomas groß.

"Gratuliere zu dieser völlig verdienten Ehre"

Troy Vincent, Vizepräsident der NFL, streut Thomas Rosen: "Mit ihren herausragenden Leistungen und ihrer Hingabe, herausragend zu handeln, hat sie sich das Recht verdient, im Super Bowl zu pfeifen. Ich gratuliere Sarah zu dieser völlig verdienten Ehre."