NFL-Stars begeistern Kids bei Wien-Besuch

Am Palmsonntag bot sich für junge Football-Begeisterte eine einmalige Chance: Denn mit Christian Wilkins und Justin Fields kamen zwei NFL-Superstars nach Wien für ein Trainings-Camp.

Bei strahlendem Sonnenschein wehte ein Hauch von NFL-Luft über den Donaufeld-Platz, wo sonst der heimische Football-Meister, die Danube Dragons, seine Heimspiele bestreitet Bei Riesen-Andrang konnten Kinder und Jugendliche jeder Altersklasse bei einer ganz besonderen Trainingseinheit teilnehmen. Im Fokus standen zwei ganz besondere Gäste: In schwarzem Shirt und kurzer Short erschien 1,91-Meter und 141-Kilogramm Koloss, Christian Wilkins mit einem etwas schmächtiger wirkenden Justin Fields (1,91 Meter, 103 Kilogramm) in Jogginghose und Pittsburgh-Steeler-Hoodie.

Gigant Wilkins possiert mit den Teilnehmern des Camps. © Alexander Forst ×

Jugend-Spieler aus ganz Österreich und sogar aus Ungarn kamen zu dem außergewöhnlichen Termin, bei dem die beiden NFL-Superstars ihre Erfahrungen teilten. Für die Junioren der Dragons war schon der Trainingsplatz eine besondere Freude, nachdem sie sonst ihre Einheiten und Spiele im Sportcenter Donaucity bestreiten, durften sie einmal am Platz des AFL-Champions auflaufen.

Die jüngsten Footballer des Landes durften NFL-Luft schnuppern. © Alexander Forst ×

Die Europa-Tour von Fields und Wilkins führte von Amsterdam über Mailand nach München und fand seinen Abschluss in Wien. Möglich gemacht hat es die Non-Profit-Organisation des deutschen Ex-NFL-Porifs Björn Werner, der europäischen Football-Talenten den Sprung in die beste Football-Liga der Welt erleichtern möchte.

110-Millionen-Mann zum Greifen nah

Doch wer sind die beiden Wien-Besucher, die mit Kids in der Hauptstadt am Sonntagvormittag "Ball spielten"? Christian Wilkins zählt zu den besten Defensive Ends der Liga. Nach vier Jahren bei den Miami Dolphins, wo der 28-jährige 1,93-Meter-Hüne (141 Kilogramm Kampfgewicht) 355 Tackles, 20,5 Sacks und sogar zwei Touchdowns verzeichnen konnte, wechselte er im aktuell laufenden Transferfenster zu den Las Vegas Raiders. Dort könnte er in den nächsten vier Jahren nicht weniger als 110 Millionen Dollar abcashen, wobei er 84 Millionen Dollar Fixgehalt sicher hat.

Mittendrin statt nur dabei: Christian Wilkins spielte mit den Kids am Donaufeld-Platz. © Alexander Forst ×

Von seinem Status als Multi-Millionär ließ er sich nichts anmerken. Er spielte mit den Jüngsten Teilnehmern, genoss sichtlich die selbst für ihn unübliche Tätigkeit am Football-Platz und nahm sich für kleine Scherze immer wieder Zeit, selbst die sprachliche Barriere stellten hier keine Probleme dar und der heimische Football-Nachwuchs dürfte spätestens zu Fans der Las Vegas Raiders werden.

Ein vorbereiteter Junior-Fan überraschte Wilkins mit einer Zeichnung vor dem Camp. © Alexander Forst ×

Fields zeigt am Feld ein Herz für Kinder

Auch für Justin Fields waren die letzten Wochen vor seinem Europa-Ausflug ereignisreich. Der 25-Jährige Quarterback zählt zu den Top-Talenten auf seiner Position, wurde nach drei durchwachsenen Jahren von den Chicago Bears zu den Pittsburgh Steelers getraded, wo er sich ab dem Sommer mit Super-Bowl-Sieger Russell Wilson um den Startplatz duellieren wird, zeitgleich aber als Steelers-Spielmacher der Zukunft aufgebaut werden soll.

14 Touchdowns konnte der Passgeber in seiner bisherigen NFL-Karriere sogar erlaufen, er zählt zu den Aushängeschildern der "mobilen Quarterbacks", die mit ihrem starken Laufspiel noch weniger berechenbar für die gegnerischen Verteidigungen sind. Doch von Star-Allüren war bei dem Neo-Steeler keine Spur, er hat die Zeit mit den jungen Football-Fans genossen und meinte: "Kinder zu unterstützen ist großartig, ich genieße es mit Jungen zu arbeiten und meine Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Die Möglichkeit mit ihnen hier zu spielen war einfach nur toll."

Justin Fields nahm sich nach dem Camp Zeit für die Autogramm-Wünsche der Kinder. © oe24 ×

Keine Zeit für Schnitzel & Co.

Fields bedauerte im Talk mit oe24, dass Aufgrund des dichten Terminplans er keine Zeit die Stadt zu sehen. Nicht einmal für ein Wiener Schnitzel war bei Zeit. Auch, weil er nicht einmal 24 Stunden in Österreich war. Dennoch hat er die Zeit in Europa genossen. Die angehenden Football-Spieler haben dennoch bei ihm Eindruck hinterlassen: "Die Leistung der Kleinen war beeindruckend. Es ist wichtig so früh, wie möglich mit dem Sport zu beginnen. Ich spiele selbst seit ich 5 Jahre alt bin."

Fields hört der Expertise von Football-Guru Armstrong genau zu. © Alexander Forst ×

Im Anschluss ging es direkt weiter zum Flughafen. Von Schwechat aus ging es für den Mann, der 40 Touchdowns und 6.674 Yards für die Chicago Bears geworfen hat, direkt weiter in seine neue Heimat, Pittsburgh. Dort beginnt spätestens mit dem Draft im April die Vorbereitungszeit für die neue Saison.

Auch oe24 schaute beim Trainings-Camp mit Justin Fields vorbei. © oe24 ×

Dragons-Coach Armstrong macht es möglich

Dass die NFL-Giganten überhaupt Halt in Wien gemacht haben, war auch einem US-Wiener zu verdanken. Dragons General Manager und Head Coach Fred Armstrong hat hervorragende Kontakte in die NFL. Er hat den Sensations-Deal mit Hilfe einiger Sponsoren eingefädelt und hat mit seinem Coaching Staff die Superstars beim Trainingstag in der Drachen-Heimat tatkräftig unterstützt.

Dragons-Head-Coach Fred Armstrong begrüßte Justin Fields und Christian Wilkins in Wien. © Alexander Forst ×

In seinem zweiten Jahr beim österreichischen Meister, macht der aus New Jersey stammende US-Amerikaner dort weiter, wo er in seiner Premierensaison angefangen hat: Er setzt seine Football-Visionen zu gunsten des österreichischen Footballs um. Man kann gespannt sein, was er und sein Team bei den Danube Dragons als nächstes ermöglicht.