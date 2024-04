Bernhard Raimann auf Wien-Besuch: Herr NFL-Star was machen Sie in Simmering?

Am Dienstag gab es in der Ravelinstraße in Simmering ganz hohen Besuch: Im Trainingszentrum der Vienna Vikings war der Wiener NFL-Pionier Bernhard Raimann zu Besuch und nahm sich dort Zeit für oe24.

Bei strahlendem Sonnenschein, mit Ehefrau Calli an der Seite, betrat Bernhard Raimann am Dienstagnachmittag das Football-Feld in Wien Simmering. Er ist der erste österreichische Feldspieler, der in der besten Football-Liga der Welt Fuß fassen konnte: Mit 1,98 Metern und 145 Kilogramm ist der Offensive-Tackle auch auf dem Feld nicht zu übersehen. Doch in der abgelaufenen Saison machte sich der 26-jährige Wiener auch sportlich einen Namen.

© oe24

Der Andrang war Riesengroß und vom großen NFL-Superstar war abgesehen von den Kids, die ihr Idol anhimmelten kaum etwas zu merken. Bodenständig, entspannt und gut gelaunt nahm sich Raimann für jeden genug Zeit und erfüllte alle Autogrammwünsche.

© oe24 ×

© oe24 ×

"Indiana ist wie Niederösterreich"

"Es ist wie immer wunderschön nach Österreich zu kommen und einfach Zeit hier zu verbringen und das Essen zu genießen", lässt uns das heimische Football-Aushängeschild wissen. Genau das sind nämlich die Dinge, die dem Football-Star in den USA am meisten fehlen, wie er oe24 verraten hat. Doch auch in Indianapolis fühlt er sich mittlerweile pudelwohl. Die Umgebung dort dürfte ihm dabei geholfen haben: "Rund um Indianapolis gibt es viele Acker. Indiana ist eigentlich wie Niederösterreich", zieht Raimann heimische Vergleiche und erklärt sein Austro-Rezept: "Man macht es sich zum eigenen zu Hause. Wir kochen immer wieder österreichische Speisen, wie Schweinsbraten mit Semmelknödel, Paprikahenderl oder einfach gemütlich Bratwürstel mit Sauerkraut."

Auch Frau Calli, die er am Central Michigan College kennen gelernt hat ihm vor einem Jahr in Österreich das "Ja-Wort" gegeben hat, fühlt sich wohl in ihrer angeheirateten Heimat. Den Wien-Urlaub nutzte er auch um "der Seele eine Pause zu gönnen und Abstand vom Football zu bekommen", ehe es ab nächster Woche mit der harten Saisonvorbereitung wieder losgeht.

In der Weltspitze angekommen

Während Raimann in seiner ersten Saison noch viel Lehrgeld zahlen musste und für manche Aktionen jede Menge Kritik einstecken musste, überzeugte unser Football-Koloss in der vergangenen Saison alle Experten. Abgesehen von zwei Spielen, die er verletzungsbedingt verpasste, er fast keinen Spielzug seiner Colts. Auf der Position des Left Tackle zählt er mittlerweile zur absoluten Weltklasse. Statistisch gesehen ist er auf Platz 8 der Offensive Tackle.

© Getty ×

Doch darauf will sich der 26-Jährige nicht ausruhen. Als Offensive Tackle ist Raimann für den Schutz des Quarterbacks wesentlich. Und diesen Job absolviert er mittlerweile mit Bravour. "Man entwickelt sich, und lernt aus seinen Fehlern. Jede Saison muss man sich in der NFL aufs Neue beweisen. Ich muss mich Woche für Woche um meinen Platz kämpfen. In der NFL ist man immer ersetzbar", so Raimann.

oe24 traf Bernhard Raimann in Wien. © oe24 ×

In der spielfreien Zeit hielt sich der in Steinbrunn geborene Football-Star, der seine Karriere bei den Vienna Vikings als Wide Receiver begann, sich zum Tight End umschulen ließ und am College für seinen NFL-Traum als Offensive Tackle noch eine völlig neue Position erlernen musste, mit einem spezifischen Trainingsplan fit. Am Donnerstag geht es zurück in seine Wahl-Heimat, wo es mit den Trainings-Camps wieder richtig losgeht.

"Wie bist du aufgewachsen"?

Auch an seine Anfangszeit in der NFL als erster österreichischer Feldspieler erinnert sich Raimann gerne zurück. Während er zu Beginn seine US-Kollegen wissen wollten, wie er aufgewachsen ist, haben sie aber spätestens im Vorjahr die Vorteile eines europäischen Team-Kameraden kennen gelernt. Denn als Raimann mit den Colts zum Gastspiel nach Frankfurt flogen, war er der große Team-Guide: "Sie wollten wissen, wo wir hingehen können, was wir essen sollen, wo man am besten bestellt", erinnert sich Raimann lachend.

Doch der historische Meilenstein, als Österreicher 2022 im NFL-Draft (in der 3. Runde an 77. Stelle) ausgewählt zu werden, war laut Raimann erst der Anfang: "Ich glaube in den nächsten Jahren wird sich das noch weiter entwickeln. Hoffentlich kommen noch mehr Spieler aus Europa in die NFL." Den Grundstein hat die Liga selbst schon gelegt. Denn ab der kommenden Spielzeit ist für einen Spieler, der nicht aus Nordamerika kommt, im Kader jedes Teams ein Fix-Platz reserviert und bietet so auch vielen europäischen Talenten eine einzigartige Gelegenheit.

Zwei Teams haben davon schon Gebrauch gemacht. Der amtierende Super-Bowl-Sieger, die Kansas City Chiefs verpflichteten den walisischen Ex-Rugby-Spieler Louis Rees-Zammit und die New Orleans Saints verpflichteten den irischen Ex-Fußballer Charlie Smyth.

"Eine Ehre für das Land zu spielen"

Doch damit nicht genug. Vor wenigen Tagen verkündete die NFL, dass unter anderem die Indianapolis Colts exklusive Werberechte für Österreich bekommen haben: Raimann" Auch wenn American Football in Österreich noch als Randsportart gilt, merkt man, dass er immer mehr Aufmerksamkeit bekommt."

© GEPA ×

Im Rahmen dessen dürfen seit mehreren Jahren ausländische Akteure ihr Heimatland besonders repräsentieren, nämlich mit der Landesflagge auf dem eigenen Helm. Eine Sache, die unser Football-Pionier zu schätzen weiß: "Es ist eine riesige Ehre für das Land zu spielen und zu zeigen, dass wir mit jedem mithalten können."