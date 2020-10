NFL-Rekord: Traumstart für die Chiefs

Die Kansas City Chiefs sind zurzeit unaufhaltbar. Die Titelverteidiger holen im vierten Spiel der Saison den vierten Sieg.

Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist in der nordamerikanischen Football-Liga NFL als erstes Team in der Geschichte zum vierten Mal in Serie mit vier Siegen in eine Saison gestartet. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes gewann das wegen je eines Corona-Falles in beiden Teams von Sonntag auf Montag verschobene Duell mit den New England Patriots mit 26:10 (6:3).

Packers dicht dran

Dabei konnten die Patriots ohne ihren Quarterback Cam Newton, der positiv getestet worden war, das Spiel mit einer starken Defensivleistung lange offen halten. Seine Ersatzleute Brian Hoyer und Jarrett Stidham konnten aber nicht überzeugen. Neben den Chiefs haben auch die Green Bay Packers ihr viertes Saisonspiel gewonnen. Sie besiegten die noch sieglosen Atlanta Falcons mit 30:16 (20:3). Quarterback Aaron Rodgers zeigte mit 327 geworfenen Yards und vier Touchdown-Pässen eine überragende Leistung.