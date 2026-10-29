Trotz Missbrauchs-Vorwürfen: Chiefs holen Kicker

NFL-Star Justin Tucker bekommt nach seiner Sperre wegen Vorwürfen zu sexuellem Fehlverhalten eine neue Chance.

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Die Kansas City Chiefs haben den 36 Jahre alten Kicker in ihren Trainingskader aufgenommen. Tucker war im vergangenen Jahr von der NFL für zehn Spiele gesperrt worden, nachdem 16 Massagetherapeutinnen schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben hatten.

Die Frauen warfen Tucker vor, sie im Zeitraum von 2012 bis 2016 sexuell bedrängt zu haben.

Keine Klage eingereicht

Der Super-Bowl-Sieger von 2013 bestreitet sämtliche Vorwürfe vehement. Gegen Tucker wurde in der Sache weder strafrechtlich Anklage erhoben noch eine Zivilklage eingereicht.

Die Baltimore Ravens hatten sich im Mai 2025 nach 13 gemeinsamen Jahren von ihm getrennt. Die Sperre saß Tucker anschließend als vereinsloser Spieler ab.