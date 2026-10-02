Pöltl greift mit Raptors-Ikone nach NBA-Thron

Der Countdown zum Start der besten Basketball-Liga der Welt läuft: Ab 20. Oktober schickt sich unser NBA-Export Jakob Pöltl an, seinen Traum vom NBA-Titel zu jagen.

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Es ist eine Konstellation mit ganz besonderer Note: Wenn die Toronto Raptors in den kommenden Tagen mit ihren ersten Preseason-Tests in Quebec City und Vancouver in den Countdown zur neuen NBA-Saison starten, steht nicht nur das elfte Camp für Österreichs Basketball-Aushängeschild Jakob Pöltl an. Es ist zugleich der Beginn eines Kapitels, das bei den Fans im Norden Nordamerikas mächtige Erinnerungen weckt: Die Rückkehr von Superstar und Finals-MVP Kawhi Leonard.

Für Pöltl schließt sich der Kreis

Sieben Jahre nach dem historischen Meisterschafts-Coup von 2019 streift Leonard wieder das Trikot der Kanadier über. Für den bald 31-jährigen Pöltl – der 2018 im Zuge des damaligen Leonard-Trades von Toronto nach San Antonio geschickt worden war, ehe er 2023 nach Kanada zurückkehrte – schließt sich damit gewissermaßen ein Kreis.

Schmerzen der Vergangenheit abgeklungen

Nach einer von hartnäckigen Rückenproblemen geplagten abgelaufenen Saison blickt der Wiener wieder optimistisch nach vorne. Die Schmerzen der Vergangenheit seien spürbar abgeklungen, auch wenn die Belastung im Trainingslager ihre Spuren hinterlässt.

"Die Situation ist viel besser als letzte Saison, als ich oft richtige Schmerzen hatte", zieht Pöltl eine erste positive Zwischenbilanz der Saisonvorbereitung. "Ich versuche es vorsichtig anzugehen und zu schauen, wie es sich entwickelt. Ich habe im Sommer intensiv daran gearbeitet, um die Probleme in den Griff zu bekommen."

Pöltl ist bis 2030 ein Raptor

Dass die Raptors voll auf ihren österreichischen Center bauen, unterstreicht nicht zuletzt die vertragliche Situation: Pöltl unterschrieb vorzeitig eine dreijährige Vertragsverlängerung (Vorvolumen von 84 Mio. Dollar ab 2027), die ihn langfristig bis 2030 an die Franchise bindet.

"Leonhard ist ein chilliger Typ"

Sportlich bringt die Rückkehr von Kawhi Leonard eine neue Dynamik und gesteigerte Erwartungen mit sich. Pöltl weiß um das Potenzial der neu formierten Truppe, gibt sich aber gleichzeitig realistisch: "Sicher ist heuer noch mal mehr drinnen, aber es ist noch schwer zu sagen, wie es laufen wird. Viel wird von der Chemistry mit ihm abhängen, ich bin natürlich zuversichtlich. Abseits des Courts komme ich gut mit ihm zurecht, er ist ein chilliger Typ."

Bei den Buchmachern gehören die Raptors mit einer Quote von 26,00 zum erweiterten Kreis der Titelanwärtern, sie liegen innerhalb der Top-10. Die Top-Favoriten sind San Antonio und die Oklahoma City Thunder (Quote: 3,60 & 3,70).