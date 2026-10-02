Nations League
Belgien will gegen die Türkei zurück auf die Siegerstraße
Belgien will am Freitagabend in der UEFA Nations League wieder in die Erfolgsspur zurückkehren (20:45 Uhr/live oe24-Liveticker). Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Italien mussten sich die Roten Teufel zuletzt Spitzenreiter Frankreich knapp mit 0:1 geschlagen geben. Mit drei Punkten liegt das Team von Chefcoach Mark van Bommel aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Liga A (Gruppe 1). Für die Belgier ist die Heimpartie in Brüssel ein Schlüsselspiel, ehe es im Anschluss am 5. Oktober erneut zum Auswärts-Kracher gegen Frankreich kommt.
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Türkei nach Fehlstart mächtig unter Druck
Die von Vincenzo Montella trainierten Türken erwischten einen echten Fehlstart in die neue Nations-League-Saison. Nach der unglücklichen 0:1-Heimpleite gegen Frankreich setzte es zuletzt eine deutliche 1:4-Klatsche gegen Italien. Mit null Punkten rangieren die "Ayyildizlar" am Tabellenende und stehen vor dem Doppelpack gegen Belgien und Italien extrem unter Zugzwang. Ein Mutmacher für die Gäste: Von den letzten sieben Duellen gegen Belgien hat die Türkei nur ein einziges verloren.
Belgien rotierte – Real-Star Güler als Hoffnungsträger
Aufseiten der Belgier fehlt Angreifer Diego Moreira gesperrt, weshalb Dodi Lukebakio in die Startelf rücken dürfte. Auch Mittelfeld-Abräumer Romeo Lavia und Keeper Mike Penders stehen auf der Kippe, während Superstars wie Thibaut Courtois und Jeremy Doku diesmal gar nicht erst im Kader stehen. Bei den Türken hütet nach überstandener Sperre wieder Ugurcan Cakir das Tor. Im Spielaufbau ruhen die Hoffnungen der Gäste vor allem auf Real-Madrid-Juwel Arda Güler.
Mögliche Aufstellungen:
Belgien: Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys – Tielemans, Lavia – Lukebakio, De Bruyne, Godts – De Ketelaere
Türkei: Uğurcan – Zeki, Ozan, Abdülkerim – Ferdi, Salih, İsmail – Can, Yunus, Arda – Barış Alper
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