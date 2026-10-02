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Belgien will gegen die Türkei zurück auf die Siegerstraße

SR
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Mark van Bommel blickt mit ernster Miene und verschränkten Armen an der Trainerbank nach vorne.
© IMAGO/Anadolu Agency
Wiedergutmachung in Brüssel: Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Frankreich will Belgien in der Nations League gegen die Türkei wieder auf die Siegerstraße einbiegen.
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Belgien will am Freitagabend in der UEFA Nations League wieder in die Erfolgsspur zurückkehren (20:45 Uhr/live oe24-Liveticker). Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Italien mussten sich die Roten Teufel zuletzt Spitzenreiter Frankreich knapp mit 0:1 geschlagen geben. Mit drei Punkten liegt das Team von Chefcoach Mark van Bommel aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Liga A (Gruppe 1). Für die Belgier ist die Heimpartie in Brüssel ein Schlüsselspiel, ehe es im Anschluss am 5. Oktober erneut zum Auswärts-Kracher gegen Frankreich kommt.

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Türkei nach Fehlstart mächtig unter Druck

Die von Vincenzo Montella trainierten Türken erwischten einen echten Fehlstart in die neue Nations-League-Saison. Nach der unglücklichen 0:1-Heimpleite gegen Frankreich setzte es zuletzt eine deutliche 1:4-Klatsche gegen Italien. Mit null Punkten rangieren die "Ayyildizlar" am Tabellenende und stehen vor dem Doppelpack gegen Belgien und Italien extrem unter Zugzwang. Ein Mutmacher für die Gäste: Von den letzten sieben Duellen gegen Belgien hat die Türkei nur ein einziges verloren.

Türkeis Zeki Çelik steht enttäuscht mit ausgebreiteten Armen auf dem Spielfeld zwischen Mitspielern.
Ratlosigkeit bei der Türkei: Abwehrspieler Zeki Çelik steht nach einem Gegentreffer enttäuscht auf dem Platz. Nach dem bitteren Fehlstart in der Nations League stehen die Türken im Duell gegen Belgien bereits mächtig unter Druck. © IMAGO/Anadolu Agency

Belgien rotierte – Real-Star Güler als Hoffnungsträger

Aufseiten der Belgier fehlt Angreifer Diego Moreira gesperrt, weshalb Dodi Lukebakio in die Startelf rücken dürfte. Auch Mittelfeld-Abräumer Romeo Lavia und Keeper Mike Penders stehen auf der Kippe, während Superstars wie Thibaut Courtois und Jeremy Doku diesmal gar nicht erst im Kader stehen. Bei den Türken hütet nach überstandener Sperre wieder Ugurcan Cakir das Tor. Im Spielaufbau ruhen die Hoffnungen der Gäste vor allem auf Real-Madrid-Juwel Arda Güler.

Mögliche Aufstellungen:

Belgien: Lammens – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys – Tielemans, Lavia – Lukebakio, De Bruyne, Godts – De Ketelaere

Türkei: Uğurcan – Zeki, Ozan, Abdülkerim – Ferdi, Salih, İsmail – Can, Yunus, Arda – Barış Alper

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