Perfekter Start für Zidane? Frankreich jagt gegen Italien den nächsten Sieg

Giganten-Treffen in Paris: Zinedine Zidane fordert mit Frankreich den Erzrivalen Italien. Nach zwei Auftaktsiegen streben Les Bleus in der Nations League die weiße Weste an.

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Zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs treffen am Freitagabend in Paris aufeinander, wenn Frankreich und Italien in der UEFA Nations League die Klingen kreuzen. Nach Siegen zu Beginn der Woche wollen beide Teams in der Liga A (Gruppe 1) im Stade de France nachlegen (20:45 Uhr/live oe24-Liveticker). Für Les-Bleus-Coach Zinedine Zidane ist es eine emotionale Rückkehr nach Frankreich, nachdem er mit zwei Auswärtssiegen einen perfekten Start auf der Trainerbank hingelegt hat.

Perfekter Start unter Zidane für Les Bleus

Nach dem 1:0-Auftaktsieg in der Türkei legten die Franzosen am Montagabend in Brüssel nach. Michael Olise von der Bank sicherte nach vielen Wechseln den Erfolg gegen Belgien. Die Franzosen haben sieben Spiele in Folge gegen den Nachbarn gewonnen und führen die Gruppe mit sechs Punkten an. Für Zidane hat das Duell mit Italien eine besondere Note, verbrachte er als Spieler doch fünf erfolgreiche Jahre bei Juventus Turin.

Roberto Mancini baut Italien nach Pleite um

Italien-Coach Roberto Mancini gibt im Regen Anweisungen am Spielfeldrand: Nach dem fulminanten 4:1-Erfolg in der Türkei steht für die Azzurri in der Nations League der schwere Gang zum Schlager gegen Frankreich im Stade de France an. © IMAGO/Anadolu Agency

Bei den Gästen sitzt Roberto Mancini wieder auf der Trainerbank. Nach der bitteren 0:2-Auftaktniederlage gegen Belgien meldeten sich die Azzurri mit einem imposanten 4:1-Erfolg in der Türkei zurück. Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode und Pio Esposito trafen in Bursa für die Italiener. Nun wartet der schwere Gang nach Paris, ehe es drei Tage später in Bologna gegen die Türkei weitergeht.

Personalsorgen vor dem Duell in Paris

Bei den Franzosen fehlen defensiv Ibrahima Konate und William Saliba, während Kapitän Kylian Mbappe nach seiner Verletzung in der Türkei nicht schmerzfrei ist. Ousmane Dembele könnte im Sturmzentrum starten. Italien muss ohne den verletzten Giacomo Raspadori auskommen, setzt vorne aber erneut auf das Brüder-Paar Pio und Sebastiano Esposito.

Mögliche Aufstellungen:

Frankreich: Maignan – Kounde, Upamecano, Jacquet, Truffert – Cherki, Kone, Rabiot – Olise, Dembele, Doue

Italien: Donnarumma – Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Barella, Fagioli, Tonali – S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi