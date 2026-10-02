oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

XXL-Bericht

FIFA-Analyse: Das waren die Taktik-Trends der WM 2026

SR
von
Spaniens Fußballteam jubelt mit dem WM-Pokal nach dem Finalsieg gegen Argentinien im Stadion.
© APA/AFP/ODD ANDERSEN
Das aggressive Gegenpressing haben Taktik-Experten der FIFA als einen der Erfolgstrends der Fußball-WM identifiziert.
OE24 auf Google bevorzugen

Knapp zweieinhalb Monate nach dem Finale veröffentlichte der Weltverband einen umfangreichen Report zu dem Turnier in Kanada, Mexiko und den USA. Analysten untersuchten darin etwa das Auftreten der 48 Teams im Angriff und ohne den Ball, verschiedene Varianten der Aufstellung, das Torhüterspiel und neue Entwicklungen beim Spielaufbau.

Auch interessant

Kimmich hat frei – und Deutschland eine Kapitänsdebatte

Ex-Sturm-Star Höjlund: Darum jubelt er wie Ronaldo

Wiener Derby: Rapid ohne Gästefans

Das Gegenpressing war dabei laut der Analyse für viele Topteams eines der maßgeblichen Mittel zum Erfolg - allen voran Weltmeister Spanien. Die einzige Erfolgsformel sei dies aber nicht, wie etwa das Überraschungsteam von Kap Verde zeigte, das als krasser Außenseiter eher auf eine kompakte Abwehr setzte.

Dreierabwehr als Trend - aber nicht erfolgreich

Der Weltverband stellte die Ergebnisse der Analyse aller 104 WM-Spiele online auf mehr als 500 interaktiven Seiten mit Grafiken und Videoschnipseln. Eine der Erkenntnisse sei auch, dass die meisten Teams auf eine Dreierabwehr setzten. Erfolg garantierte das nicht: Von den acht Mannschaften, die nur mit Dreierabwehr antraten - etwa Deutschland - schaffte es keine ins Viertelfinale. Weltmeister Spanien spielte traditionell mit vier Verteidigern und triumphierte.

In dem Report beschäftigten sich die Experten auch mit Feinheiten wie etwa dem Torabschlag. Dieser werde immer häufiger nur kurz ausgeführt, bei dieser WM etwa in 58 Prozent der Fälle - acht Jahre zuvor in Russland waren es noch 32 Prozent. Damals 2018 waren es fast immer die Torhüter, die den Abschlag ausführten - diesmal nur noch in gut 50 Prozent der Fälle. Das liege daran, dass die Torhüter inzwischen viel mehr in den Spielaufbau integriert werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tormannfrage: Muss Wiegele gegen Kosovo auf die Bank?

Ronaldo-Zoff: Teamchef Jorge Jesus bricht sein Schweigen

Kimmich hat frei – und Deutschland eine Kapitänsdebatte

Wiener Derby: Rapid ohne Gästefans

Kritik an Briten-Premier nach ManCity-Aussage

Ex-Sturm-Star Höjlund: Darum jubelt er wie Ronaldo

FIFA-Analyse: Das waren die Taktik-Trends der WM 2026

So tickt Klopps neuer Superstar Bischof

ManCity-Skandal: Das sagt jetzt Rangnick

Ronaldo weg – Portugal verliert 1,1 Mio. Insta-Fans