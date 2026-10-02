Wiener Derby: Rapid ohne Gästefans

Die Rapid-Frauen fordern bei ihrer Derby-Premiere den Meister Austria. Der Gästesektor bleibt geschlossen. Rapid nennt dafür eine Sicherheitsmaßnahme.

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Premiere gegen den Wiener Rivalen, aber ohne eigenen Auswärtsblock: Rapids Frauen treffen am Sonntag in der Generali Arena auf die Austria (13 Uhr, live auf ORF Sport+). Der Gästesektor bleibt beim ersten Bundesliga-Derby geschlossen.

Rapid verweist auf eine Sicherheitsmaßnahme, die der Senat 1 im Februar 2026 ausgesprochen hat. Sie sieht vor, ab verbandsinterner Rechtskraft für drei Jahre keine Gästefans bei Wiener Derbys in der Generali Arena zuzulassen.

Rapid sieht sich auch bei den Frauen gebunden

In der ursprünglichen Entscheidung wurden ausdrücklich auch Spiele von Rapid II genannt. Rapid erklärt, sich auch bei den Spielen seiner Frauenmannschaft dieser Maßnahme verpflichtet zu fühlen.

Damit müssen die Aufsteigerinnen bei ihrer Derby-Premiere auf den Rückhalt aus einem eigenen Gästeblock verzichten. Für den Klub ist das Duell der nächste Meilenstein: Erst 2022 fiel die Entscheidung, ein Frauenteam aufzubauen. 2025 holten die Grün-Weißen die Titel in der Landesliga und im Cup. Mittlerweile spielt Rapid in der höchsten Spielklasse.

(c) Christian Mueller - 23.08.26, ÖFB Frauen Bundesliga 2026/27 , Training grounds Allianz Stadion in Wien / Austria - SK Rapid vs SCR Altach. Photo: Christian Mueller © Christian Mueller

Der Double-Sieger wartet

Sportlich wartet auf den Aufsteiger eine hohe Hürde. Die Austria geht als amtierender Meister und Cupsieger ins Derby und liegt derzeit auf Tabellenplatz drei.

VIENNA,AUSTRIA,01.OCT.26 - SOCCER - UEFA Women s Champions League, FK Austria Wien vs FC Internationale Milano. Image shows the team of FK Austria Wien thanking their fans. Photo: GEPA pictures/ Kevin Hackner © GEPA pictures

Rapid steht mit sechs Punkten auf Rang acht. Zuletzt mussten sich die Grün-Weißen Salzburg mit 0:1 geschlagen geben.

Wer das Derby mit anderen Rapid-Fans verfolgen möchte, kann das in Hütteldorf tun: Nach dem Rapidlauf gibt es ab 13 Uhr ein Public Viewing in der Rapid Kantin’.