Vor Kosovo-Spiel
Tormannfrage: Muss Wiegele gegen Kosovo auf die Bank?
Ein Punkt gerettet, der nächste Einsatz noch offen: Florian Wiegele bewahrte Österreich beim 2:2 in Irland mit einer starken Parade vor einem neuerlichen Rückstand. Ob er auch gegen Kosovo in Prishtina beginnt, steht aber noch nicht fest. Ralf Rangnick muss entscheiden: Bleibt Wiegele im Tor oder kehrt Alexander Schlager zurück?
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Wiegele war im entscheidenden Moment da
Seine wichtigste Szene hatte Wiegele unmittelbar nach Österreichs Aufholjagd. Michael Gregoritsch hatte gerade den 0:2-Rückstand zum 2:2 ausgeglichen, da drohte der nächste Rückschlag. Doch der Steirer reagierte stark und verhinderte die erneute Führung der Iren.
Damit hatte Wiegele seinen Anteil am Punktgewinn. Eine Entscheidung über die Besetzung des ÖFB-Tores für das Kosovo-Spiel ist daraus allerdings noch nicht geworden.
"Nicht happy" trotz Rettungstat
Wiegele selbst beschäftigte nach dem Schlusspfiff zunächst weniger seine Parade als die beiden Gegentreffer. Er sei "nicht happy", sagte der Torhüter.
"Ich habe zwei Tore gekriegt. Wenn ich ein Tor kriege, fühlt sich ein Match immer schlecht an."
Über die positiven Seiten seines Auftritts werde er sich erst "in den nächsten Tagen oder Stunden" freuen können.
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