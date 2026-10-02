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Vor Kosovo-Spiel

Tormannfrage: Muss Wiegele gegen Kosovo auf die Bank?

SR
von
Ein Fußballtorhüter kniet enttäuscht im Netz, während der Ball ins Tor rollt.
© IMAGO/Inpho Photography
Florian Wiegele hielt Österreich in Dublin einen Punkt fest. Am Sonntag könnte dennoch Alexander Schlager zurückkehren. Wer bekommt gegen Kosovo den Vorzug?
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Ein Punkt gerettet, der nächste Einsatz noch offen: Florian Wiegele bewahrte Österreich beim 2:2 in Irland mit einer starken Parade vor einem neuerlichen Rückstand. Ob er auch gegen Kosovo in Prishtina beginnt, steht aber noch nicht fest. Ralf Rangnick muss entscheiden: Bleibt Wiegele im Tor oder kehrt Alexander Schlager zurück?

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Wiegele war im entscheidenden Moment da

Seine wichtigste Szene hatte Wiegele unmittelbar nach Österreichs Aufholjagd. Michael Gregoritsch hatte gerade den 0:2-Rückstand zum 2:2 ausgeglichen, da drohte der nächste Rückschlag. Doch der Steirer reagierte stark und verhinderte die erneute Führung der Iren.

Damit hatte Wiegele seinen Anteil am Punktgewinn. Eine Entscheidung über die Besetzung des ÖFB-Tores für das Kosovo-Spiel ist daraus allerdings noch nicht geworden.

Ein Torwart im blauen Trikot fängt beim Training einen Fußball vor dem Tor ab.
Alexander Schlager könnte gegen Kosovo ins Tor zurückkehren. © APA/GEORG HOCHMUTH

"Nicht happy" trotz Rettungstat

Wiegele selbst beschäftigte nach dem Schlusspfiff zunächst weniger seine Parade als die beiden Gegentreffer. Er sei "nicht happy", sagte der Torhüter.

"Ich habe zwei Tore gekriegt. Wenn ich ein Tor kriege, fühlt sich ein Match immer schlecht an."

Über die positiven Seiten seines Auftritts werde er sich erst "in den nächsten Tagen oder Stunden" freuen können.

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