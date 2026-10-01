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ÖFB-2:2 in Irland

"Auf Jacke gekackt!" Fiese Attacke auf ORF-Experten

Phillip Platzer
von
Ein Mann mit braunen Haaren trägt ein weißes Shirt und eine dunkle Jacke, neutraler Hintergrund.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Der ORF erwischte beim 2:2 in Irland nicht den besten Tag. Zuerst lieferte Anchorman Rainer Pariasek Teamchef Rangnick eine "Auflage", die dieser brutal verwertete. Einen Treffer versenkte auch ein irischer Vogel – direkt auf Experte Andi Ivanschitz.
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Kurz vor Ankick in Dublin war Rangnick bei Pariasek zu Gast, um die Aufstellung gegen die Boys in Green zu besprechen.

Auffallend: Sturmtank Sasa Kalajdzic darf von Beginn an ran. "Hat er denn schon die Kraft, dass er durchspielen kann?", fragte Pariasek.

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"Das glaube ich nicht", musste Rangnick lachen: "Da wissen Sie wohl mehr. Er wird so 60 Minuten spielen, auch der Michael Gregoritsch brennt auf einen Einsatz."

Auch für Experte Andi Ivanschitz lief beim Ausflug nach Irland nicht sonderlich gut. Kommentator Didi Wolff erzählte: "Andi hat sich von einem Vogel auf die Jacke kacken lassen"

Immerhin dürfte das Glück gebracht haben, denn Österreich holte nach 0:2 zur Pause noch einen 2:2-Punkt gegen die kampfstarken Iren.

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