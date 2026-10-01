Portugal-Torfestival auch ohne Ronaldo

Ohne den im Zorn abgereisten Cristiano Ronaldo feierte Portugal einen 4:2-Sieg über Dänemark.

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CR7 war nicht mehr in Kopenhagen, und doch omnipräsent. Wobei die Partie gegen die Dänen zeigte: Am Toreschießen scheitert es bei der Truppe von Jorge Jesus auch ohne den Rekord-Torschützen nicht ...

Rafael Leao mit Ronaldo-Nummer 7

Portugals Auftritt in Kopenhagen wurde im Wirbel um Ronaldo genau beobachtet. Rafael Leao trug die ikonische Nummer 7 im portugiesischen Team. Joao Cancelo (13.) und der Ronaldo zuletzt vorgezogene Goncalo Ramos (25.) brachten die Südeuropäer zweimal voran. Ramos hatte vor dem 1:0 bereits die Stange getroffen. Doch Dänemark glich dank Mikkel Damsgaard zweimal aus. Der Offensivmann von Brentford traf selbst (23.) und legte das 2:2 durch Rasmus Höjlund (53.) auf.

In einem offenen Schlagabtausch legten die Portugiesen aber noch einmal vor. PSG-Star Vitinha verwertete eine Flanke seines Kapitäns Bruno Fernandes per Kopf (67.). Der eingewechselte Joao Felix (87.) traf spät zur Entscheidung.

Und wo war Ronaldo? Der Superstar hatte das portugiesische Teamquartier am Vorabend des Spiels verlassen. Er flog mit einer Privatmaschine nach Madrid und wird nach bisher 234 Länderspielen wahrscheinlich nicht mehr für die Nationalmannschaft zum Einsatz kommen.

1:2-Pleite für Haaland & Co. in Wales

Norwegen ging in Cardiff nach zehn Minuten durch Oscar Bobb in Führung. Die Waliser glichen aber noch vor der Pause durch Daniel James aus und agierten fast die gesamte zweite Hälfte in Überzahl. Torbjörn Heggem musste nach einem Foul als letzter Mann mit Rot (46.) vom Feld, Neco Williams traf unmittelbar darauf per Freistoß. Norwegens Star Erling Haaland kam dem Tor erst nach einer knappen Stunde erstmals gefährlich nahe. Die 1:2-Niederlage verhindern konnte auch er nicht.