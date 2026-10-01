Morgenstern-Heli plötzlich auf Facebook angeboten

Kurz nach dem Diebstahl des Hubschraubers von Thomas Morgenstern in Salzburg tauchte im Netz ein kurioses Verkaufsangebot auf. Hinter der Anzeige steckte jedoch offenbar nur ein Scherz.

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Anfang der Woche wurde der Breitling-Hubschrauber des ehemaligen Skisprung-Stars Thomas Morgenstern in Salzburg gestohlen. Wenig später sorgte ein Inserat in den sozialen Medien für Aufsehen. Auf Facebook wurde plötzlich ein Foto des verschwundenen Fluggeräts veröffentlicht.

Foto und hohe Kaufsumme veröffentlicht

In dem Posting wurde behauptet, dass der Hubschrauber im Auftrag verkauft werde. Als Preis wurden stolze 895.000 Euro aufgerufen. Was zunächst wie eine spektakuläre Wendung im Fall des gestohlenen Helikopters aussah, entpuppte sich schnell als Täuschung.

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Spur führte nach Kroatien

Mit den tatsächlichen Tätern hatte das Inserat nichts zu tun. Laut Erkenntnissen lag der Standort des vermeintlichen Verkäufers in Kroatien. Das Facebook-Angebot war demnach offenbar lediglich ein dreister Scherz.