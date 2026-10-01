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Endlich! Klopp holt 1. Sieg mit DFB-Team

Torschütze Wirtz (r.) &amp; Co. feiern souveränen Sieg über Serbien.
© Getty Images
Bischof und Wirtz erlösen geprügelte Deutsche mit 2:0 gegen Serbien.
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Es geht ja doch! Nach dem 1:1 gegen die Niederlande und der peinlichen 0:1-Heimpleite gegen Griechenland jubeln die Deutschen unter Neo-Bundestrainer Jürgen Klopp endlich über den ersten Sieg. Tom Bischof (39.) und Florian Wirtz (61.) sorgten mit ihren Toren in München für einen souveränen 2:0-Sieg gegen überforderte Serben.

"Hätten zur Pause mit 5:0 führen können"

"Wir könnten mit 5:0 führen", erklärte ZDF-Experte Chris Kramer in seiner Halbzeit-Analyse. Tatsächlich erlöste der 21-jährige Tom Bischof die Klopp-Elf Abstauber (nach Wirtz-Stangenschuss) in der 39. Minute. Das erste Team-Tor für den Bayern-Youngster.

Nach Seitenwechsel sorgte Liverpool-Star Wirtz für den 2:0-Endstand (61.).

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