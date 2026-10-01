Nations League
Endlich! Klopp holt 1. Sieg mit DFB-Team
Es geht ja doch! Nach dem 1:1 gegen die Niederlande und der peinlichen 0:1-Heimpleite gegen Griechenland jubeln die Deutschen unter Neo-Bundestrainer Jürgen Klopp endlich über den ersten Sieg. Tom Bischof (39.) und Florian Wirtz (61.) sorgten mit ihren Toren in München für einen souveränen 2:0-Sieg gegen überforderte Serben.
"Hätten zur Pause mit 5:0 führen können"
"Wir könnten mit 5:0 führen", erklärte ZDF-Experte Chris Kramer in seiner Halbzeit-Analyse. Tatsächlich erlöste der 21-jährige Tom Bischof die Klopp-Elf Abstauber (nach Wirtz-Stangenschuss) in der 39. Minute. Das erste Team-Tor für den Bayern-Youngster.
Nach Seitenwechsel sorgte Liverpool-Star Wirtz für den 2:0-Endstand (61.).
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