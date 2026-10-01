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Spielunterbrechung

Palästina-Eklat bei ÖFB-Match in Irland

Phillip Platzer
von
Zwei Fußballspieler kämpfen während eines Spiels um den Ball auf dem Spielfeld.
© IMAGO/Inpho Photography
Palästina-Aufreger beim ÖFB-Match! Das Spiel musste aufgrund Wurfgeschossen mit Palästina-Fahnen kurz unterbrochen werden.
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Der Schiedsrichter löste die Situation "elegant" und schickte beide Teams in eine "Hydration Break".

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Hintergrund ist die angespannte Lage zwischen Irland und Israel. Mehr als 160 irische Sportler unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie die Nationalmannschaft zum Verzicht auf die Partien gegen Israel aufforderten.

Zu den Unterzeichnern zählen laut den vorliegenden Informationen unter anderem Olympionikin Ciara Mageean, die ehemalige Nationalspielerin Louise Quinn und Rugby-Legende Tony Ward.

Als politischer Hintergrund wird die Haltung Irlands zum Gaza-Krieg genannt. Die irische Regierung bezeichnet diesen als "Völkermord". Zudem wird berichtet, dass der irische Rundfunk den kommenden Eurovision Song Contest boykottiert, weil Israel daran teilnehmen darf.

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