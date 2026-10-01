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Fettnäpfchen

Rangnick lässt ORF-Star Pariasek böse auflaufen

Phillip Platzer
von
Ein Sportmoderator spricht auf dem Fußballfeld für ORF Sport in einem leeren Stadion.
© GEPA pictures/ Daniela Moser
ORF-Moderator Rainer Pariasek ist vor dem Länderspiel-Hit gegen Irland ins Fettnäpfchen getappt. Ausgerechnet Teamchef Ralf Rangnick ließ den Anchorman böse auflaufen.
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Kurz vor Ankick in Dublin war Rangnick bei Pariasek zu Gast, um die Aufstellung gegen die Boys in Green zu besprechen.

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Auffallend: Sturmtank Sasa Kalajdzic darf von Beginn an ran. "Hat er denn schon die Kraft, dass er durchspielen kann?", fragte Pariasek.

"Das glaube ich nicht", musste Rangnick lachen: "Da wissen Sie wohl mehr. Er wird so 60 Minuten spielen, auch der Michael Gregoritsch brennt auf einen Einsatz."

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