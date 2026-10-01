Fettnäpfchen
Rangnick lässt ORF-Star Pariasek böse auflaufen
Kurz vor Ankick in Dublin war Rangnick bei Pariasek zu Gast, um die Aufstellung gegen die Boys in Green zu besprechen.
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Auffallend: Sturmtank Sasa Kalajdzic darf von Beginn an ran. "Hat er denn schon die Kraft, dass er durchspielen kann?", fragte Pariasek.
"Das glaube ich nicht", musste Rangnick lachen: "Da wissen Sie wohl mehr. Er wird so 60 Minuten spielen, auch der Michael Gregoritsch brennt auf einen Einsatz."
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