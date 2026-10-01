Nations League
Startelf klar! So startet Österreich gegen Irland
Besonders im Angriff darf gerätselt werden: Im Sturmzentrum setzt der Deutsche am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) von Beginn an auf LASK-Angreifer Sasa Kalajdzic, der für neuen Schwung in der Offensive sorgen soll. Insgesamt gibt es gleich sechs Änderungen gegenüber dem jüngsten 3:1-Erfolg am Sonntag in Wien gegen Kosovo.
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So startet das ÖFB-Team in Dublin:
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Frischer Anstrich: Kalajdzic führt Angriff an
Für Kalajdzic ist der Startelf-Einsatz in Dublin jedenfalls eine besondere Chance: Seit 2023 stand der 29-Jährige nur beim WM-Auftakt im Juni gegen Jordanien (3:1) von Beginn an auf dem Platz. Nun schenkt ihm Rangnick das Vertrauen und lässt ihn gegenüber Michael Gregoritsch und Junior Adamu den Vorzug. Beide hatten in den vergangenen zwei Partien jeweils einmal als Solospitze begonnen.
Der 68-Jährige bleibt damit seiner Linie treu und krempelt die Startelf kräftig um. Schon zwischen den Erfolgen gegen Israel (3:1) und Kosovo hatte der Teamchef auf sechs Positionen rotiert. In Irland darf nun auch Carney Chukwuemeka erstmals von Beginn an ran. Im Tor steht wie angekündigt Florian Wiegele, der damit sein zweites Länderspiel absolviert.
In der Abwehr setzt Rangnick auf Stefan Posch, David Affengruber, Philipp Lienhart und Phillipp Mwene.
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