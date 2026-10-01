oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Nachfolger gesucht

ÖFB einigte sich mit Schöttel auf Vertragsauflösung

SR
von
Zwei Männer im Trainingsanzug stehen auf einem Fußballfeld und unterhalten sich.
© GEPA pictures/ Michael Kristen
Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat sich mit seinem früheren Sportdirektor Peter Schöttel auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt.
OE24 auf Google bevorzugen

Das gab Aufsichtsratschef Josef Pröll am Donnerstag im Rahmen des Nations-League-Spiels des Männer-Nationalteams in Dublin vor österreichischen Journalisten bekannt. Schöttel, der die Funktion von Oktober 2017 bis zu seiner Absetzung vor drei Wochen bekleidet hatte, hatte über einen unbefristeten Vertrag verfügt.

Auch interessant

ER übernimmt die Nummer 7 von Cristiano Ronaldo

Haaland verklagt norwegische Fluglinie

Ronaldo-Knall: "Er wird nicht mehr für Portugal spielen"

Am Mittwoch habe man "eine einvernehmliche Lösung" gefunden, erklärte Pröll. "Es ist auch wichtig für uns, in diesem Thema abzuschließen." Der ÖFB startete noch am Donnerstag mit der Unterstützung von Ernst & Young als externem Personalberater einen Ausschreibungsprozess für den Posten. Die Bewerbungsfrist läuft bis 23. Oktober. Ein Schöttel-Nachfolger soll laut Pröll noch in diesem Jahr feststehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neues Ronaldo-Detail: Präsident verfolgt CR7 zum Flughafen

"Verraten" – Darum ist Ronaldo wirklich explodiert

Ronaldo-Knall: "Er wird nicht mehr für Portugal spielen"

Rangnicks Millionen-Boom! ÖFB-Stars explodieren im Wert

Ballon d’Or: Yamal setzt Kane plötzlich unter Druck

FIFA-Krieg: So soll Infantino gestürzt werden

ÖFB einigte sich mit Schöttel auf Vertragsauflösung

Haaland verklagt norwegische Fluglinie

Lionel Messi ist jetzt Doktor

ER übernimmt die Nummer 7 von Cristiano Ronaldo