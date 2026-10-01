ER übernimmt die Nummer 7 von Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sorgt mit seinem Abgang für viel Aufregung. Nun hat Portugals Fußballverband reagiert und die legendäre Nummer 7 neu vergeben.

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Einen Tag vor dem Länderspiel gegen Dänemark verließ Cristiano Ronaldo (41) die portugiesische Nationalmannschaft. Der Grund: Der Stürmer saß beim 2:1-Sieg gegen Norwegen 90 Minuten lang auf der Bank und war sehr unglücklich über diese Entscheidung.

Ronaldo schwänzte im Anschluss ein Training. Der Verband und Portugal-Coach Jorge Jesus haben eine Notfallsitzung einberufen, die laut ihnen die Situation entspannt haben soll.

Jedoch scheint die Lage zu eskalieren. Am Mittwochabend verließ Ronaldo das Teamlager. Ob er seine Karriere im Nationalteam fortsetzen wird, bleibt weiterhin offen. Sicher ist, dass Portugal ohne ihren Kapitän und Rekordspieler in Dänemark antreten wird.

Neue Nummer 7 bei Portugal

Der Verband hat nun eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Sie haben die legendäre Nummer 7 von Ronaldo neu vergeben. Galatasaray-Star Rafael Leão übernimmt die Nummer, wie die UEFA auf ihrer Seite bekannt gab.

Die FIFA-Regeln erlauben es nicht, dass eine Nummer von einer Nationalmannschaft gesperrt wird. Laut den Regeln müssen alle Nummern von 1 bis 26 vergeben werden. Somit kann etwa Argentinien die Nummer 10 von Messi nicht sperren lassen. Sie müssen diese neu vergeben.