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Millionen-Zoff

»Größter Korruptionsfall der Fußball-Geschichte«: Real feuert gegen Barça

Real-Präsident Florentino Pérez mit Barca-Boss Joan Laporta (r.).
© NurPhoto via Getty Images
Das ewige Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona bekommt neues Feuer – und das ausgerechnet kurz vor dem nächsten Clásico am 25. Oktober! Während die Katalanen sportlich von Sieg zu Sieg eilen, legt Real im Negreira-Skandal nach. Neue Unterlagen liegen bei der UEFA, die Affäre um Millionen-Zahlungen an einen früheren Schiedsrichter-Funktionär bleibt ungelöst.
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Auf dem Rasen läuft es für Barça wie geschmiert, hinter den Kulissen brodelt es gewaltig! Acht Siege aus acht Spielen sorgen beim FC Barcelona für beste Laune. Doch ausgerechnet Erzrivale Real Madrid sorgt nun dafür, dass die Stimmung abseits des Platzes kippen könnte. Die Königlichen haben der UEFA weitere Unterlagen zur brisanten Negreira-Affäre übermittelt. Europas Fußball-Verband bestätigte den Eingang und kündigte an, die Dokumente zu prüfen.

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8,4 Millionen Euro sorgen für Zündstoff

Im Mittelpunkt steht ein Millionen-Komplex, der den spanischen Fußball seit Jahren beschäftigt. Zwischen 2001 und 2018 soll Barcelona rund 8,4 Millionen Euro an Firmen von José María Enríquez Negreira gezahlt haben. Pikant: Negreira war damals Vizepräsident des spanischen Schiedsrichterausschusses. Nach Darstellung des Klubs ging es bei den Zahlungen um Berichte und Analysen zu Schiedsrichtern. Welche Absichten tatsächlich dahinterstanden und ob die Zahlungen den Wettbewerb beeinflusst haben, ist weiterhin Gegenstand der Untersuchungen.

Real-Präsident Florentino Pérez lässt jedenfalls nicht locker. Er bezeichnete den Fall als "größten Korruptionsfall in der Geschichte des Fußballs" und sieht den Verdacht im Raum stehen, dass Barça von Schiedsrichterentscheidungen profitiert haben könnte. Die Madrilenen drängen auf Konsequenzen. Ob es tatsächlich zu sportrechtlichen Sanktionen kommt, ist allerdings offen.

Barça kontert – der Clásico rückt näher

Die Katalanen weisen die Vorwürfe zurück und betonen, den Ermittlern stets alle angeforderten Informationen zur Verfügung gestellt zu haben. Ein neues Verfahren sei nicht eröffnet worden, vielmehr laufe die 2023 gestartete Untersuchung weiterhin. Auch die juristische Aufarbeitung in Spanien ist noch nicht abgeschlossen.

Und dann wäre da noch dieser Termin, der ohnehin für reichlich Zündstoff sorgt: Am 25. Oktober steigt der nächste Clásico! Wenn Real und Barça aufeinandertreffen, geht es nicht nur um Punkte und Prestige. Die ungelöste Affäre liefert zusätzliche Brisanz für das Duell der Erzrivalen. Ob der Streit bis dahin neue Wendungen nimmt, bleibt abzuwarten. Klar ist: Während Barça sportlich glänzen will, hält Real den Druck abseits des Rasens hoch. Der nächste Schlagabtausch ist längst eröffnet – und diesmal geht es um weit mehr als Tore und Titel.

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